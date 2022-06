Ucrania da garantías a EEUU de que sólo usará sus misiles para defenderse

Estados Unidos aseguró esta pasada noche tener la promesa y “garantías” por parte de Ucrania de que no utilizará los misiles de largo alcance que este país le ha enviado para atacar territorio ruso , y que sólo hará uso de ellos con fines defensivos.

“Los ucranianos nos han asegurado que no lo utilizarán contra objetivos en territorio ruso”, dijo Blinken en una conferencia de prensa junto al secretario de Estado de la OTAN, Jens Stoltenberg , quien por su parte agradeció a Estados Unidos este nuevo envío.

Pero en su conferencia de prensa junto al secretario general de la OTAN, Blinken insistió en que tienen el compromiso ucraniano de usar este armamento solo para defensa, y además dijo que “es Rusia la que está atacando a Ucrania y no al revés” y “la mejor manera de parar una escalada es detener la agresión y la guerra”.

STEFANI REYNOLDS via Getty Images

No obstante, recordó que Biden ha sido siempre “muy claro” sobre el hecho de que Estados Unidos ofrecerá el apoyo militar que Ucrania necesite para “defenderse de la agresión rusa”. Por su parte, Stoltenberg dijo que este nuevo envío “demuestra el liderazgo” de Washington en la Alianza Atlántica.

En la columna publicada el martes en el diario The New York Times en la que anunciaba el nuevo envío de armamento, Biden aseguró que aunque su país continuará “reforzando el flanco este de la OTAN”, no busca una guerra entre Rusia y la organización atlántica, ni derrocar al presidente ruso, Vladímir Putin.