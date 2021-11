Un camionero da la campanada en Twitter con su explicación sobre la huelga en el sector

El popular camionero gallego conocido en Facebook como Basilio Vigo Punki está logrando una amplia difusión en Twitter con la explicación que ha dado al cese de actividad convocado en el sector del transporte entre los días 20 y 22 de diciembre.

“Hay mucha gente por ahí diciendo: ‘No, los camioneros paran’. No, señores, los camioneros no paramos, ¿vale? A ver si aprendemos a diferenciar. Los camioneros somos los que vamos aquí encima, conduciendo. Y esto no es una huelga de camioneros. Esto es una huelga de la patronal, ¿vale?”, comienza diciendo.

“Esto es una huelga de los transportistas, de los señores que tienen una autorización administrativa que les permite hacer transporte. Que muchos no tienen ni camiones y otros muchos llevan años sin subirse en uno”, asegura el camionero antes de matizar que “hay autónomos y pequeños empresarios que siguen siendo camioneros porque siguen conduciendo”.

“Pero la mayoría, y la mayoría de los que convocan, no tienen nada que ver con eso”, prosigue Basilio antes de subrayar que los convocantes van a introducir alguna reivindicación social para que los asalariados les apoyen y “para engañar a la opinión pública”.

“Seguramente también vendrán con el cuento de la jubilación a los 60 años. Claro, por un lado pedimos la jubilación a los 60 años y por el otro vamos al Gobierno a llorarle que no encontramos 15.000 chóferes”, se queja el camionero antes de proponer al Gobierno que envíe inspectores de trabajo y a cruzar los datos del tacógrafo con las nóminas.

“Igual llevaban una sorpresa”, avisa antes de rematar: “Convocan la huelga un domingo. Claro, somos muy listos. El sábado mandamos los camiones al extranjero y después nos quedamos dando por culo hasta el miércoles a los que se quedan aquí a los que sí quieren trabajar y no quieren ejercer su derecho al paro patronal como ha pasado en otras huelgas. Dejen de vender motos”.

En otro vídeo, él mismo responde a quienes le llaman esquirol: “Esquirol sería si la huelga fuera de asalariados y yo fuera a trabajar. Pero esto no es una huelga de asalariados, es una huela de la patronal, esa patronal que incumple los convenios, esa patronal que defrauda a la seguridad social”.

“Lo que no voy es ir a una huelga con quien me está dando por culo día a día. A ver si lo entendemos de una vez”, afirma antes de admitir que la huelga es por el gasóleo y eso les afecta a todos: “Lo que no te dice la patronal es que ellos no lo pagan al mismo precio del ciudadano ni que hay una cosa que se llama gasóleo profesional”.

En solo cuatro horas, el vídeo acumulaba ya más de 3.500 ‘me gusta’ 1.600 retuits y lo han compartido políticos como Gabriel Rufián.