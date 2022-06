Un Macron dependiente se verá obligado a ceder y a derechizarse para sacar adelante sus leyes

Ahora hasta pierde ministros que se quedan sin escaños, como la de Salud, Brigitte Bourguignon, y la de Transición Verde, Amélie de Montchalin, aunque mantiene al fin al ministro de Europa, Clément Beaune, en la cuerda floja. Cae igualmente el presidente de la Asamblea, Richard Ferrand, hombre fuerte de Macron. Hace cinco años, el presidente aprovechó una ola de optimismo de su ascenso relumbrante al traer una nueva cohorte de parlamentarios de la sociedad civil. Las caras nuevas esta vez han surgido de Nupes y de Le Pen. Tampoco es prometedor.

Lo que está en riesgo inmediato

El presidente Macron tiene muchas promesas pendientes de su campaña electoral, y tiene ahora que abordarlas con las alas cortadas, en un escenario respondón en la Asamblea, con la nueva oposición, pero también en casa, porque las leyes francesas impiden la reelección por un tercer mandato y en su propio partido ha empezado ya la carrera por la sucesión, que se acelerará ahora que vienen tiempos de renunciar a esencias o de pactos con la nariz tapada. El exprimer ministro Édouard Philippe ya estaba anoche cargando la metralleta para no dejar pasar ni una.

Los analistas franceses sostienen que Macron ha sido el arquitecto de sus propios problemas, porque no ha sabido aprovechar el ímpetu de su victoria presidencial para presionar y lograr otra mayoría en el parlamento. Señalan que fue lento nombrando a Borne, casi no ha hecho campaña, se ha perdido en derroteros como la seguridad, sus actos públicos no han sido especialmente relevantes... y a eso ha sumado polémicas como la de los incidentes en el Estadio de Francia en la final de Champions o las acusaciones contra su nuevo ministro de Solidaridad, Damien Abad, por supuesta violación de dos mujeres. Nada de eso lo ha abordado de forma brillante y todo pesa.