Un periodista de TV3 explica por qué no llevan mujeres a hablar del volcán: da para reflexionar

La erupción del volcán de La Palma ha provocado que las televisiones se lancen a buscar expertos en la materia para que expliquen qué está ocurriendo y qué puede pasar en el futuro. Pero hay un detalle cuanto menos curioso: la gran mayoría son hombres.

Xavi Rossinyol, del programa de TV3 Planta baixa, ha hecho autocrítica y ha admitido que en el último programa han entrevistado a seis “eminencias, y divulgadores excelentes”, pero ha subrayado que no había ninguna mujer.

El periodista explica que, tras la erupción, el equipo de producción puso en común los nombres de geólogos expertos que tenía guardados de otras ocasiones y que todos eran hombres, lo que refleja el primer problema: “Tenemos las agendas masculinizadas y no hemos hecho lo suficiente para actualizarlas”.

Pero va más allá y apunta a otro problema más: “Hay pocas mujeres entre el profesorado y, sobre todo, en los puestos de responsabilidad”. Dice que muestra de ello es que llamaron a centros de investigación, universidades y colegios profesionales: “La respuesta más general, cuando preguntábamos si podía ser una mujer, era: “Uf, una mujer ... Difícil!”.

Con todo, Rossinyol subraya que los vulcanólogos “son mayoritariamente graduados en Geología” y que el grado de Geología de la Universidad Autónoma de Barcelona “tiene mayoría femenina en el aula”.

“Pero otra cosa es el profesorado. Los hombres son mayoría en todas las ramas de conocimiento. En la de Ciencias Experimentales, son un 64%. Y el porcentaje sube hasta el 71% para el cargo de decano, y al 87,5% de para el de rector. Pasa algo parecido a los centros de investigación”, destaca el periodista.

Él mismo admite que, aunque sea difícil, su trabajo es buscar y encontrar mujeres vulcanólogas y reconoce que el equipo del programa las ha encontrado. Pero dice que todas a las que han consultado se han negado a aparecer en televisión.

Una de ellas, pone como ejemplo, tenía un excelente currículum y había investigado y publicado sobre volcanes. “Puede venir por agenda. Pero nos dice que no. ¿Por qué?”, se pregunta antes de compartir la respuesta de la experta: “Sólo quiero publicar artículos escritos, no me veo capaz de intervenir en directo en la televisión, diría cosas que no tocan, no quiero hacer predicciones. Mis compañeras te dirán lo mismo”.

“Tiene el ‘síndrome del impostor’. Y no es cosa suya, es cosa del mundo que hemos construido entre todos, los periodistas hombres, para empezar”, prosigue Rossinyol, que recuerda que estos días han podido contar con explicaciones de expertas como María José Blanco y Carmen López. “Pero son una minoría”, se lamenta.