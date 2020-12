Una cadena perpetua y dos condenas a 30 años por el ataque a Charlie Hebdo

Los cómplices de los terroristas que en enero de 2015 mataron a 17 personas en su ataque contra la revista satírica Charlie Hebdo, contra una agente policial y contra un supermercado judío de París fueron condenados hoy a penas desde los cuatro años de cárcel hasta la cadena perpetua, incluidas dos sentencias a 30 años.



Este juicio comenzó el 2 de septiembre y sentó en el banquillo a 11 de los 14 acusados de distintos grados de responsabilidad en el suministro de ayuda logística o financiera a los hermanos Saïd y Chérif Kouachi, ejecutores del ataque contra Charlie, y a Amedy Coulibaly, autor de los otros dos atentados. Todos ellos fueron abatidos por la policía.



Las condenas más duras incluyeron a dos de los tres acusados que están en orden de busca y captura, Mohammed Belhoucine, que recibió la cadena perpetua, y Hayat Boumedienne, sentenciada a 30 años de cárcel, los mismos que Ali Riza Polat, el único considerado cómplice directo de los tres terroristas.



La Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa había solicitado condenas de 5 a 20 años para el resto de implicados y el Tribunal Penal Especial no se ajustó este miércoles a esa petición al considerar que la participación de seis de los acusados presentes en una organización criminal de malhechores no tenía fines terroristas.



El primer ataque, el de Charlie Hebdo, fue perpetrado por los hermanos Kouachi el 7 de enero y costó la vida a 12 personas. Un día después, coordinado con ellos, Coulibaly asesinó a una policía y al día siguiente retuvo a una decena de personas en un supermercado judío y asesinó a cuatro.



El proceso de esos atentados no ha permitido despejar todas las incógnitas y la defensa de los condenados se ha quejado en estos tres meses de que sus clientes fueron vistos desde el principio como presuntos culpables.



“Lo que refleja la sentencia es que sin esa nebulosa de personas más o menos cercanas a los terroristas no hay atentado. Que toda persona que participa en esa nebulosa puede ser sancionada de forma muy severa”, concluyó al terminar la sesión el abogado de Charlie Hebdo, Richard Malka.