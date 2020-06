Una manifestación no es más peligrosa que una misa (o que una reunión en casa)

Igual que la irrupción de un coronavirus que pondría en jaque al mundo no aparecía en los planes de nadie, tampoco se contaba con que el asesinato de George Floyd , un estadounidense negro, a manos de un policía, generaría una oleada de protestas contra el racismo en todo el mundo justo cuando la mayoría de países trata de reponerse de la epidemia y va retomando lentamente sus actividades con la mirada puesta en atajar nuevos casos. He ahí el dilema: aun teniendo en cuenta que la causa de las manifestaciones sea más que legítima, ¿esto justifica las concentraciones de gente cuando se está recomendando extremar las precauciones para evitar contagios?

Efectivamente, los lugares de culto amplían su aforo al 50% en fase 2 y al 75% en fase 3 siempre que no se superen las 75 personas en espacios cerrados. También en fase 3, en España, se permite la apertura de discotecas a un tercio de su capacidad y sin pista de baile. Aunque suene contradictorio que se permitan manifestaciones de 200 asistentes y no bodas de 100, la clave está en la diferencia entre espacios abiertos y cerrados. Como comentaba el epidemiólogo Adrián H. Aginagalde en Twitter , mientras que no se ha registrado ninguna cadena de contagios en encuentros al aire libre y en movimiento, sí se han detectado en iglesias, en clases de zumba, en coros y en reuniones en domicilios , entre otros.

No obstante, admite Gullón, por la forma en que se rastrean los casos, es más probable dar con un brote en una cena de amigos que con un contagio en una manifestación. “Cuando preguntamos a la gente por sus contactos, es más fácil que localicemos con quién ha estado reunido en una casa o en un restaurante que con quién ha coincidido en una marcha”, comenta.

En cualquier caso, Gullón no comparte la opinión de quienes se escandalizan al ver imágenes de las concentraciones de este fin de semana. “Llevarnos las manos a la cabeza de forma muy alarmista no aporta mucho, sobre todo cuando los brotes que estamos detectando se están produciendo en otros terrenos, como en trabajadores de mataderos o en trabajadores temporeros, situaciones que requieren que pongamos un poco más el ojo”, alerta.

“Muchos profesionales que han estado en la trinchera del covid, principalmente en UCI, cuando ven una concentración de gente lo entienden como un insulto a su trabajo”, reconoce. “Pero los epidemiólogos tenemos que intentar poner un poco de mesura y analizarlo con tranquilidad: una manifestación así no va a provocar un rebrote que nos va a fastidiar a todos, teniendo en cuenta que la transmisibilidad es muy baja. Desde luego, no es lo ideal que se produzcan concentraciones, no hay riesgo cero, pero estas situaciones están generando bastante tensión social, y creo que no es bueno”, sostiene.