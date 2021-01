Una 'matanza estadounidense' es el legado de Trump

El crimen ni siquiera estaba entre las preocupaciones principales de los estadounidenses en estas elecciones. El coronavirus dominaba los titulares, así como la masacre económica y sanitaria que trajo consigo. Trump se empeñó en negar la pandemia o quitarle hierro diciendo que desaparecería con el calor, con inyecciones de lejía o bebiendo productos de limpieza.

Trump no asistirá a la toma de posesión de Biden. Tiene planeado utilizar sus privilegios presidenciales hasta el último momento y viajar a Florida en el Air Force One, el avión presidencial, una hora antes de su fin de mandato. Trump publicó un comunicado que reza: “NO quiero violencia, NO quiero que nadie se salte la ley y NO quiero vandalismo de ninguna clase”, en unos días claves en los que los seguidores de Trump se preparan para manifestarse (o peor) en los 50 estados del país. Hasta el momento, Trump no ha mostrado ningún arrepentimiento por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero.