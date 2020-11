Una periodista con cáncer remueve conciencias al compartir los mensajes recibidos por su físico

A continuación Olatz Vázquez ha escrito varios tuits donde expresa sus sentimientos y sus problemas al luchar contra el cáncer y los efectos que le ha provocado en su anatomía. Inmediatamente, la publicación se ha vuelto viral con miles de retuits, ‘me gusta’ y cantidad de comentarios animando y aplaudiendo su valentía por lo expresado:

“He tenido que comprarme ropa nueva porque la que tenía me quedaba grande. Pantalones, vestidos y camisetas que me encantaban guardadas en una caja porque mi cuerpo ya no era el mismo.

He tenido que mirarme en el espejo y reconocerme de nuevo en sus nuevas curvas, nuevos huesos salientes, nuevas proporciones. Me he enfrentado a la báscula cada semana con miedo por ver el resultado. He llorado mirándome en el espejo.

Lo único que me reconfortaba eran las palabras de mi oncóloga tras las analíticas: “Olatz, estás perfecta”. Porque en muchas ocasiones delgadez no es sinónimo de desnutrición.

He tenido que aceptarme y quererme en un cuerpo nuevo. Y os digo una cosa: lo quiero. Lo quiero con toda mi alma porque está luchando contra un gigante.

Y lo expongo, sí, porque estoy orgullosa de él; de lo que ha pasado estos últimos meses, de cómo ha afrontado un tratamiento muy agresivo y de cómo, a pesar de todo, me sigue pidiendo correr, saltar, bailar y disfrutar”.