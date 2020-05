Uno de los mayores expertos españoles explica cómo acabará la crisis del coronavirus (y escucharlo es duro)

García Sastre ha recordado que la gripe causa muertes todos los años, aunque es una tragedia y aunque muchas de ellas se podrían evitar con la vacunación. “Sin embargo, la sociedad acepta este número de muertes que causa la gripe como algo aceptable. Igual que se aceptan otro tipo de muertes, como por accidentes de tráfico. Se intentan reducir, pero no por ello se hacen las medidas más extremas para reducirlas. Y eso es lo que creo que va a pasar: en un momento, el número de muertes que cause este coronavirus va a ser un nivel que se considere aceptable de modo general en la sociedad y hará que las cosas vuelvan a la normalidad”.

El experto ha subrayado que ese número “aceptable” de muertes dependerá de lo que aceptemos como sociedad y ha apuntado a que eso es ya materia de los sociólogos.

Por otro lado, el experto ha asegurado que, en su opinión, es demasiado optimista pensar que la Universidad de Oxford podría tener una vacuna contra el coronavirus en el mes de septiembre.

“Habría que saltarse un paso fundamental, que sería probarla en humanos. Sería una decisión que no se ha tomado nunca. Si se saltan las normas para la creación de vacunas, sin tener todos los datos, hay que tener en cuenta la posibilidad de que no sea efectiva y no reduzca los contagios”, ha alertado.

En este sentido, ha explicado que el plazo más rápido para una vacuna es un año y “esto yendo muy deprisa”. “Y una vacuna no genera inmunidad en el momento en que se pone, hay que esperar un mes o dos para ver la efectividad”, ha avisado.

García Sastre ve posible que haya una segunda oleada del virus cuando termine el confinamiento porque “hay un número suficientemente grande de personas susceptibles de ser infectadas”. Pero cree que ahora “ya estamos mejor informados y preparados” para contenerla.

“Después de esta primera ola se sigue contagiando gente ya la siguiente ola ya tenemos un 20% de inmunidad, esto ayudará a tener inmunidad de rebaño. Si hay otra ola y hay un 20% de inmunidad, ya será el 40%. Y así sucesivamente”, ha explicado.