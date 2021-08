A España no le salen las cuentas para lograr la inmunización de grupo (aún)

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Una joven con cara de circunstancias mientras le ponen la vacuna

Desde Sanidad hablan de un “objetivo intermedio”, algo que llevan “semanas repitiendo”, confesaba este lunes la secretaria de Estado del ramo, Silvia Calzón. No quiso dar el titular de si el 70% era o no suficiente: “La inmunidad de grupo es un concepto dinámico, que depende de las nuevas variantes y hasta del ritmo de vacunación en otros países...”, añadía.

″¿Que sea suficiente para romper la transmisión del virus...? Creo claramente que no será suficiente, porque la rotura de la circulación ahora, con la variante delta se conseguiría en un 85% un 90%”, confiesa García Rojas antes de recordar que “ya hace meses, muchos decíamos que el 70% debía de ser una base a partir de la cual seguir construyendo, porque seguramente necesitaríamos más y con la variante delta esta idea cobra aún más peso”.

Por entonces ese 70% significaba la anhelada inmunidad de grupo o “de rebaño”, como no le gusta decir a Pablo Casado. Pero las cuentas han cambiado y lo que ayer era suficiente hoy se antoja escaso. A raíz de la variante delta, más contagiosa y mayoritaria en España y otros países del entorno, ese 70% no basta. “Llegar llegaremos, pero habría que alcanzar un 85-90%”, confiesa Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) .

No es la meta, pero sí un objetivo próximo y viene con fecha marcada en rojo. España ha abierto agosto mirando al siguiente hito en su campaña de vacunación: llegar al 70% de inmunizados con la pauta completa (33 millones de personas) a final de mes. Un desafío que el propio Pedro Sánchez se puso allá por abril y que está a poco más de cinco millones (un 11,4%) de distancia .

A nivel vacunacional, Amós García Rojas lo tiene claro: “cuantos más vacunados, mejor, está claro, pero no podemos olvidar que estamos en una pandemia, con países en dificultades. Y si no se vacuna, en estos países seguirán creciendo los casos y, ante la circulación del virus, podrán surgir nuevas variantes allí que podrían terminar por afectarnos. Hay que interrelacionar ambas estrategias, si vamos más lentos en alguna, malo”.

Habla del grupo de menores de 12 años, que representa más del 11% de la población total española y para los que hoy no hay suero aprobado. Sin ellos, lograr una verdadera inmunidad grupal se antoja más difícil, pero no imposible. “Si llega o no su vacuna creo que dependerá del peso que tenga la pandemia en ese momento”.

Ni niños ni tercera dosis: la OMS ve otras prioridades

Coincide con el postulado del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que urgía ya en mayo a retrasar la vacunación de niños y adolescentes y en su lugar donar las vacunas al mecanismo COVAX para llegar a más países, un “sprint” con miras al verano.

Su requerimiento ha ido un paso más allá este miércoles. Ahora pide una moratoria mundial a la tercera dosis de la vacuna para asegurar las primeras en países de ingresos bajos y llegar al objetivo del 10% de población mundial vacunada a finales de septiembre. “No podemos aceptar que los países que han utilizado la mayoría del suministro de las vacunas aún hagan uso de más vacunas”, ha declarado Ghebreyesus, preocupado porque “aún estamos lejos de ese objetivo”.