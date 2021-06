El discurso de Jorge Valdano que arrasa tras la última polémica de la selección española

Los jugadores de la selección española de fútbol están en la diana por el partido que hicieron ante Polonia (1-1) y que les complica el pase a las eliminatorias de la Eurocopa, y por su actitud ante los aficionados.

Por un lado, la de Morata, cuyas declaraciones despreciando la opinión de los seguidores de La Roja le han valido un buen rapapolvo en las redes y también en las tribunas de prensa.

Por otro, la de muchos de sus compañeros, que este sábado, antes del partido contra Polonia, apenas se fijaron en la cantidad de gente, muchos de ellos niños, que esperaban a la puerta del hotel de concentración en Sevilla para darles apoyo.

Sólo unos pocos se dignaron a girar la cabeza y saludar, algo que les ha hecho recibir durísimas críticas en las redes, donde la palabra “niñatos” ha sido trending topic durante este domingo por la tarde.

Entre los numerosos mensajes dirigidos a los jugadores entrenados por Luis Enrique, se ha viralizado un tuit que compartía una anécdota contada por Jorge Valdano, comentarista y exentrenador argentino, sobre la humildad:

“Un día, en un entrenamiento que se hizo largo, todos empezamos a quejarnos en coro: ‘Esto ya lo sabemos, estamos cansados, llevamos dos horas aquí’… lo clásico, pero todo el equipo con la misma cantinela.

El entrenador dio por terminado el entrenamiento y nos llevó al hotel en el que estábamos concentrados y al día siguiente, a las 5:00 de la mañana nos despertó. Llegamos todos a recepción con intención de ir al desayuno, nos dijo que de ninguna manera, que al autobús.

Pensábamos que había preparado una sesión de castigo, que estaba muy en el estilo de su dirección. El autobús salió del hotel y paró a 400 metros, justo a la entrada de la boca de metro, donde fuimos espectadores de un auténtico espectáculo, pues nunca la habíamos visto a esa hora de la mañana. A esa hora había gente humilde entrando y saliendo. Ahí estuvimos en silencio viendo ese espectáculo social.

A la hora, el entrenador se levantó y dijo: ‘Esta gente sale de casa a la mañana cuando sus hijos están dormidos y vuelven por la noche cuando sus hijos ya están durmiendo. No me vuelvan a decir que el entrenamiento es largo’. Bueno, yo no recuerdo un autobús más silencioso en el regreso al hotel”.