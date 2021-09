Verónica Forqué se lleva todos los comentarios en 'MasterChef Celebrity', y no para bien

MasterChef Celebrity ha vuelto este lunes con el segundo programa de la sexta temporada del formato de TVE con famosos. Y, una vez más, las redes no han parado de comentar cada paso. Pero ha sido una participante en concreto la que ha hecho revolucionar las redes por su comportamiento.

Todo ha ocurrido en la prueba de exteriores, que se ha realizado en el Palacio Real de Aranjuez. Los aspirantes se han divido en dos grupos: Victoria Abril ha capitaneado al azul y Verónica Forqué a los del delantal rojo. Y ha sido ella la protagonista de la prueba, y no precisamente para bien.

La actriz se ha mostrado “odiosa, antipática y mala persona” con sus compañeros, y eso según sus propias palabras.

Les ha gritado, les ha mandado a callar continuamente cuando le preguntaban lo más mínimo y ha perdido los papeles. Forqué ha dado continuamente la nota con frases como: “Sois muy rebeldes, como se nota lo poco que os han mandado”, “a mí no me grites, a mí no me hables así” y “no me digas nada, cállate, yo soy la capitana”. Sobre todo el “cállate”, en español e inglés, ha sido la palabra que más ha utilizado.