Víctima de la ley del odio

Esta ley fue introducida por el gobierno de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada en el 2017. Los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente son del partido de gobierno y no hay representantes de la oposición. Las elecciones realizadas para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente fueron denunciadas por la empresa Smartmatic, encargada del sistema de votación en Venezuela desde el 2004. Smartmatic declaró a los medios que hubo una diferencia entre el número de votos anunciados por el organismo electoral y el registrado por sus máquinas de al menos un millón de votos. La Asamblea Constituyente no ha sido reconocida por los países del Grupo de Lima ni por los países de la Unión Europea. Una asamblea creada por el Gobierno de Maduro para quitarle poder a la legítima Asamblea Nacional.

Una vez concluida la charla, lo convidé a seguir conversando en la cafetería del IESA. Uno de sus pequeños hijos lo acompañaba. A pesar de que Evans participó durante 13 años como asesor del Gobierno de Hugo Chávez en varias instituciones públicas, el pensamiento político de Evans evolucionó a partir del año 2009, como lo ha expresado en su artículo del año pasado en el The New York Times.

La unidad de investigación del movimiento Marea Socialista, donde Evans militó, hizo un análisis de los informes provenientes de técnicos del Banco Central y estimaron una cifra de 400 mil millones de dólares que no tenían respaldo. Entre los años de 1999 a 2014, Venezuela recibió más de un millón de millones de dólares. Una cifra convalidada por varios estudios económicos.

Evans no es el único exfuncionario del Gobierno de Chávez que ha denunciado la corrupción. Los exministros de Chávez, Jorge Giordani y Héctor Navarro, han declarado que las arcas de la nación fueron objeto de estafa con la participación de “una red de agentes públicos y privados”. El sistema de control de cambio, en vez de impedir la fuga de grandes sumas de dinero, lo que hizo fue propiciarla. Al revisar los apuntes de aquella tarde, Evans me contó que había nacido en el barrio popular de Catia. Sus comienzos fueron como activista social. “Hubo un momento revolucionario cuando las cosas se invocaban para cambiar. Hoy no hay interés en sacar a la gente de la pobreza, de que crezcan, de que haya un cambio real. Para mí fue una revolución que no se concretó. Hay una negación de las fuerzas productivas. Seguimos siendo un país que vive de la renta petrolera”.

La Ley en “contra del odio y a favor de la tolerancia y convivencia pacífica” ha sido el instrumento para coartar la libertad de expresión, para privar a Evans de su libertad. Uno de los instrumentos de la intolerancia que ejerce el poder central ante las críticas y reclamos de los ciudadanos venezolanos.