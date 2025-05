Trump ordena a las embajadas de EEUU suspender las entrevistas de admisión a estudiantes extranjeros

Donald Trump va a más en su batalla contra los estudiantes extranjeros en EEUU. Según adelanta el medio Politico, su administración ha dado orden a las embajadas y oficinas consulares estadounidenses la pausa de entrevistas para los solicitantes de visado de estudiante.

La decisión llega mientras Trump se plantea exigir a todos los estudiantes extranjeros que quieran estudiar en EEUU que se sometan a una verificación de redes sociales. De llevarse a la práctica, esto supondría una ralentización severa del proceso de admisión y un problema económico para numerosos centros, que reciben numerosos estudiantes de otras partes del mundo.

Añade el mismo medio que el control sobre las redes de los aspirantes a cursar estudios en el país aún no está claro cómo funcionaría o qué se buscaría concretamente. No obstante, tampoco es una propuesta del todo nueva.

La actual administración ya ha tomado algunas medidas similares en relación a estudiantes que regresaban a suelo estadounidense y que pudieran haber intervenido en protestas contra Israel por la guerra en Gaza.

En un carrusel de anuncios, la noticia adelantada por Politico coincide con la ofensiva total de Trump contra la Universidad de Harvard por "antisemita" y "radical de izquierdas". Tras numerosos enfrentamientos verbales, amenazas de retirar financiación y órdenes como la de suspender la matriculación de extranjeros —paralizada por la Justicia temporalmente—, este martes, el Gobierno ha pedido a las agencias federales rescindir sus contratos con dicha institución.

La Casa Blanca ha indicado que ha enviado una carta a todas las agencias pertinentes para que "identifiquen estos contratos y los suspendan o redirijan" a medida que el conflicto se profundiza. Estos podrían constituir una suma de unos 100 millones de dólares (unos 88 millones de euros), según la cadena NBC.

"Me pregunto por qué Harvard no cuenta que casi un 31% de sus estudiantes proceden de tierras extranjeras y que esos países, alguno de los cuales no son nada amigos de Estados Unidos, no pagan nada de la educación de sus estudiantes, ni tienen intención de hacerlo", llegó a señalar el mandatario.