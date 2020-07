"¡Viva Fernando Simón!": el principal periódico alemán habla así del experto

hay camisetas, tazas y bolsas de playa El Frankfurter Allgemeine,el principal diario de Alemania, ha dedicado un amplio reportaje a analizar la figura de Fernando Simón, al que definen como el Christian Drosten español, en referencia al principal asesor científico de Angela Merkel.

El texto, titulado con un rotundo ”¡Viva Fernando Simón!” e ilustrado con una de las camisetas con la cara del experto, explica la división que ha creado la figura del epidemiólogo en la sociedad española. Dice que para unos es un héroe científico entrañable mientras que para otros es justo todo lo contrario.

El periódico señala que Simón lleva semanas explicando de forma incansable la situación del coronavirus en España y que incluso el New York Times habló de él como “una figura entrañable de héroe científico”.

El Frankfurter Allgemeine destaca la serenidad que mantuvo el experto incluso en los peores momentos, cuando los españoles veían muy lejos la vuelta a cualquier normalidad.

El artículo señala que Simón se ha convertido en tal fenómeno que hay camisetas, tazas y bolsas de playa con su cara y que incluso hay quien se ha tatuado su rostro. También cuenta que en la localidad de Hinojos están pensando en dedicar una plaza al experto.

“Lo único que se sabe sobre su reacción es que recomendó donar parte de los ingresos a las ONG”, dice el periódico alemán, que matiza que el epidemiólogo no ha conseguido la unanimidad en torno a su figura.

Recuerda, por ejemplo, que PP y Vox no tienen ninguna confianza en Simón después de que éste dijese que no le preocupaba que alguien de su familia asistiese a las marchas feministas del 8 de marzo, que no prohibió.

El Frankfurter Allgemeine habla incluso de Alfonso Reyes, exjugador de baloncesto, que comparó a Simón con un optimista asesor militar de Napoléon antes de la “invasión de Rusia”.