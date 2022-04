Fran Rivera habla así de Luis Medina y el escándalo de las mascarillas: "No hay derecho"

El hijo de Naty Abascal habló este martes con La Razón después de haber declarado por el asunto de las mascarillas. Medina aseguró estar “bien, tranquilo y sin miedos”. “La presión mediática es muy grande, pero yo no dejo que me afecte, aunque a otro se lo cargan”, afirmó.

“Ayer me mantuve muy tranquilo en el juzgado, porque preocuparme no sirve de nada. Y me siento tranquilo por una sencilla razón: jurídicamente no hay una estafa, solamente existe en la imaginación de la fiscalía”, explicó al comentado medio el supuesto comisionista.