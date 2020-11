"Si votas a Trump ya no eres mi madre": gane quien gane, EEUU seguirá dividido

LOS ANGELES, EEUU (Reuters) - Cuando Mayra Gomez, demócrata de toda la vida, le contó a su hijo de 21 años que iba a votar a Donald Trump, él la sacó de su vida.

“Concretamente me dijo: ‘Ya no eres mi madre, porque vas a votar a Trump’”, recuerda Gomez, de 41 años y residente en Milwaukee. Su última conversación fue tan amarga que no está segura de que se reconcilien, aunque Joe Biden gane las elecciones.

“El daño está hecho. Para mucha gente, Trump es un monstruo. Es triste. Hay mucha gente que ya no me habla, y no estoy segura de que esto cambie”, reflexiona Gomez, que de Trump resalta su mano dura contra la inmigración ilegal y su gestión de la economía.

Gomez no es la única que ve complicado, o incluso imposible, que las duras separaciones que se produjeron entre familiares y amigos por la presidencia de Trump sanen ahora si hay un cambio de Gobierno.

En entrevistas con diez votantes, cinco del lado republicano y otros cinco del demócrata, hay pocos optimistas, y la mayoría cree que las relaciones rotas por la disputa política han acabado para siempre.

En los últimos cuatro años, Trump ha removido con fuerza los sentimientos tanto de simpatizantes como de oponentes. Muchos de sus seguidores admiran su dura política migratoria, sus nombramientos de jueces conservadores, su disposición a romper las convenciones con su cruda retórica, a la que ellos llaman ‘hablar claro’, sin tapujos, sin hacer caso a ‘la dictadura de lo políticamente correcto’.