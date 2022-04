Zelenski advierte de que no cederá territorios en las negociaciones para poner fin a la guerra

“Que hayamos combatido con ellos y que hayan huido de Kiev, de Chernígov, no significa que si pueden tomar el Donbás no avancen después hacia Kiev”, ha añadido el líder ucraniano.

“Es un genocidio”

Zelenski ha recordado las palabras del presidente estadounidense, Joe Biden , que ha calificado de “genocidio” la actuación rusa contra la población civil. “Soy de la misma opinión que el presidente Biden. Miren lo que ha pasado en Bucha. Está claro que no es ni siquiera una guerra. Es un genocidio. Simplemente matan a gente. No a soldados, a gente. Disparan a la gente en plena calle. Había cadáveres en las calles”, ha indicado.

Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido no elevar la retórica y Zelenski le ha invitado a viajar a Kiev. “Creo que quiere dar pasos para que Rusia se comprometa a un diálogo. Le he dicho que quiero que entienda que esto no es una guerra, sino un genocidio. Le he invitado venir cuando tenga ocasión. Cuando venga lo verá y estoy seguro de que lo entenderá”, ha argumentado.