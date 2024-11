Un aliado inesperado de Ucrania activa la opción nuclear y pilla a Putin desprevenido

Aunque la mayoría de especialistas apuntan a que la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses podría ser una mala noticia para los intereses ucranianos ante la posible finalización del envío de ayuda militar, hay un experto que opina lo contrario.

Nicholas Drummond, experto en seguridad y defensa, ha señalado, en declaraciones al tabloide británico Daily Express, que Trump podría sorprender y optar por proporcionar armas nucleares a Ucrania con el objetivo de frustrar al presidente ruso, Vladímir Putin.

“En los próximos cuatro años Rusia se rearmará, pero también Ucrania se recuperará, se rearmará y se preparará. Esa preparación podría consistir en que Estados Unidos le diera armas nucleares a Ucrania”, ha afirmado Drummond.

En ese sentido, el experto ha expresado que “se podría llegar a un acuerdo muy discretamente, y de repente Ucrania volverse muy poderosa. Zelenski puede decir ‘tenemos armas nucleares y si nos atacáis bombardearemos Moscú’”.

“Podría ser la baza de Trump. Por un lado, podría ser imprudente dar a Ucrania armas nucleares; por otro, podría restablecer el equilibrio de paz y poder en la región”, ha explicado el experto.

No obstante, Nicholas Drummond sí que ha destacado que esa decisión no significaría la incorporación de Ucrania a la OTAN: “Estados Unidos podría decir que dará armas nucleares a Ucrania, pero decir que no puede unirse a la OTAN”.