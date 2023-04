El arma secreta española que está resultando clave en la guerra

La visita del ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, a España ha dejado una importante revelación: nuestro país ha entregado a Kiev misiles antibuque Harpoon.

Y el armamento está resultando clave en la guerra, ya que, tal y como ha detallado el propio Reznikov, los Harpoon están sirviendo para mantener a la flota rusa alejada de las costas ucranianas en el mar Negro.

Cabe destacar que, hasta el momento, España no había hecho público el envío de esta clase de misiles antibuque, algo que sí había hecho, por ejemplo, con la entrega de los tanques Leopard.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se había limitado a señalar en su última intervención en el Congreso de los Diputados que España había aportado “cinco sistemas navales” a las fuerzas ucranianas.

En reiteradas ocasiones, Robles ha argumentado que no aporta demasiados detalles acerca del armamento que se le entrega a Ucrania porque es importante actuar con discreción en el actual contexto bélico.

Las necesidades navales de Ucrania

Más allá de agradecer el envío por parte de España de esos misiles antibuque Harpoon, el ministro de Defensa ucraniano ha resaltado cuáles son las necesidades de las fuerzas ucranianas.

Oleksii Reznikov ha deslizado la posibilidad de que los militares ucranianos reciban formación en España “en el ámbito de los anfibios y los desembarcos” y ha hecho alusión al envío de medios técnicos.

En concreto, Reznikov ha precisado que uno de sus objetivos es establecer un tráfico marítimo seguro gracias a la “desocupación” de los territorios ubicados entre el mar Negro y el mar de Azov; y también el desminado de las aguas marinas.

Las tropas rusas entran en pánico La guerra podría dar un importante giro en las próximas semanas.

Reznikov insiste en el envío de cazas

Asimismo, el ministro ucraniano también ha destacado la necesidad que tiene Ucrania de contar con un buen sistema de defensa aérea, donde ha incluido la petición de aviones de combate “de nueva generación o F-16”.

En ese sentido, Oleksii Reznikov se ha mostrado confiado en que acabará habiendo una 'coalición de cazas' para facilitar su envío igual que ha sucedido con los carros de combate.

No obstante, Margarita Robles ha insistido en que España no puede aportar el material con el que no cuenta, en referencia a los cazas F-16. "España tiene lo que tiene y dará en función de sus posibilidades, lo que no tiene no lo puede dar", ha subrayado la ministra en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano.