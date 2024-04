Ataque de Irán a Israel en directo: Irán da por terminado el ataque y amenaza con una respuesta mayor si hay represalias

EEUU pide a Irán que evite ataques adicionales

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha condenado el ataque de Irán contra Israel y ha instado a las autoridades iraníes a no realizar ataques adicionales, asegurando que Estados Unidos no quiere un conflicto con este país pero que no dudará en responder.



"Condenamos estos ataques imprudentes y sin precedentes por parte de Irán y sus aliados, y pedimos a Irán que detenga de inmediato cualquier ataque adicional, incluso el de sus fuerzas aliados, y que reduzca las tensiones", ha expresado el Departamento de Defensa en un comunicado. "No buscamos un conflicto con Irán, pero no dudaremos en actuar para proteger nuestras fuerzas y apoyar la defensa de Israel", ha apostillado.