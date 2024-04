Condenan a muerte a la reina de los estafadores por un fraude de más de 11.000 millones de euros

Truong My Lan en el momento de su juicio

Truong My Lan, una empresaria vietnamita, ha sido sentenciada a pena de muerte por delitos financieros en su país natal, Vietnam, según ha informado el periódico Thanh Nien. El tribunal en la ciudad de Ho Chi Minh emitió el fallo contra esta mujer de 67 años.

Lan, quien ocupaba el cargo de presidenta en el grupo inmobiliario Van Thinh Phat Holdings, fue declarada culpable de desfalco, cohecho y violación de normativas bancarias. Se estima que defraudó cerca de 11,6 mil millones de euros mediante artimañas, lo que representa aproximadamente el tres por ciento del producto interior bruto (PIB) vietnamita. Este caso constituye el mayor fraude financiero registrado en la historia del país.

Durante el período comprendido entre 2012 y 2022, Lan supuestamente desvió fondos de la Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), entidad bajo su control ilegal, a través de numerosas "empresas ficticias", además de sobornar a funcionarios gubernamentales. Desde principios de 2018 hasta octubre de 2022, fecha en que el Estado intervino la SCB tras una oleada de retiros, se apropió de grandes sumas al facilitar préstamos irregulares a empresas inexistentes, de acuerdo con las investigaciones. Se estima que alrededor de 42.000 clientes del banco fueron perjudicados por el fraude.

Lan ha desempeñado un papel destacado en el ámbito financiero vietnamita durante años y en 2011 lideró la fusión de la SCB con otros dos bancos en crisis como parte de una estrategia coordinada con el banco central. Según el gobierno en marzo, tres firmas auditoras independientes estuvieron implicadas en irregularidades relacionadas con la SCB, aunque no se han revelado los nombres de dichas empresas. Documentos públicos indican que las principales firmas auditoras internacionales, incluyendo Ernst & Young y KPMG, no manifestaron preocupaciones sobre la situación del banco durante sus auditorías, y no respondieron a las solicitudes de comentarios por parte de la agencia de noticias Reuters.

El arresto de Lan en octubre de 2022 como parte de una campaña anticorrupción en Vietnam causó conmoción en todo el país, especialmente por la magnitud del fraude. La compañía de Lan construyó en Vietnam lujosos apartamentos, edificios de oficinas, hoteles y centros comerciales. Junto a Lan, también están siendo procesados su esposo, de nacionalidad china, y 15 funcionarios del banco central, incluido un inspector de alto rango. Se acusa a este último de haber aceptado sobornos de Lan por valor de 5,2 millones de dólares.

Se sospecha que otros bancos y empresas podrían estar involucrados en prácticas similares. Algunos inversionistas extranjeros muestran reticencia a participar en Vietnam, que busca posicionarse como una alternativa a China para empresas proveedoras.

El juicio contra la magnate inmobiliaria, que comenzó el 5 de marzo y concluyó antes de lo previsto, formó parte de una campaña anticorrupción denominada "Lodernder Ofen". El presidente del Partido Comunista gobernante, Nguyen Phu Trong, ha prometido durante años combatir la corrupción, aunque con resultados tangibles limitados. En el marco de esta campaña, cientos de altos funcionarios estatales y empresarios han sido sometidos a procesos penales o han sido obligados a dimitir.