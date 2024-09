Destapan el plan de Putin con vídeos virales encubiertos

La NPR, la radio pública estadounidense, ha publicado un reportaje en exclusiva en el que desvelan los detalles de cómo Rusia está intentando difundir propaganda de cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, en la que competirán Kamala Harris (Partido Demócrata) y Donald Trump (Partido Republicano).

Citando a funcionarios federales, se señala en concreto que Moscú está usando a "influyentes ciudadanos de EEUU de derecha involuntarios", en su intento de influir en los comicios. El miércoles, el Departamento de Justicia acusó a dos empleados de RT -la emisora de medios de comunicación estatal rusa, vetada por la Unión Europea por su propaganda-, de participar en un plan para financiar y dirigir en secreto la producción de vídeos en las redes sociales que acumularon millones de visitas.

Los empleados de RT, nombrados en la acusación formal como Kostiantyn Kalashnikov y Elena Afanasyeva, han sido señalados por supuesta conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Se les acusa de canalizar casi 10 millones de dólares a una empresa anónima de Tennessee que contrataba a influencers en línea con grandes audiencias. "La compañía nunca reveló a los influencers ni a sus millones de seguidores sus vínculos con RT y el gobierno ruso", dijo el el fiscal general Merrick Garland.

Los detalles de la acusación coinciden con los de Tenet Media, con sede en Nashville, (Tennessee), incluida la descripción de su sitio web: "una red de comentaristas heterodoxos que se centran en cuestiones políticas y culturales occidentales". Tenet fue fundada en 2022 por Lauren Chen, una youtuber canadiense conservadora, y su esposo, Liam Donovan, cuyo perfil X lo describe como presidente de Tenet Media. Chen presenta un programa en BlazeTV de Glenn Beck y es colaboradora del grupo activista de derecha Turning Point USA. Escribió artículos de opinión para RT en 2021 y 2022.

Según la acusación, los fundadores de la empresa de Tennessee trabajaron con Kalashnikov y Afanasyeva (que sabían que eran rusos) para reclutar personas influyentes para hacer videos que se publicaron en YouTube, TikTok, Instagram y X. La acusación dice que sus casi 2.000 videos de YouTube acumularon más de 16 millones de visitas, lo que coincide con las estadísticas públicas del canal de YouTube de Tenet Media.

Los cargos contra Kalashnikov y Afanasyeva se producen en un momento en que los funcionarios de inteligencia estadounidenses afirman que los esfuerzos extranjeros destinados a influir en el resultado de las elecciones están aumentando. El miércoles, el Gobierno confiscó 32 dominios de Internet conectados a una operación de influencia rusa separada , mientras que Irán ha sido acusado recientemente de intentar piratear las campañas presidenciales republicanas y demócratas.

"Comprar influencers auténticos es un uso mucho mejor de los fondos que crear personajes falsos, porque estos atraen a su propia audiencia confiable y son, en realidad, reales"

Lo que distingue la operación de RT de muchos otros esfuerzos de interferencia es que pareció llegar a una audiencia real, gracias a los nombres reconocibles adjuntos. "Comprar influencers auténticos es un uso mucho mejor de los fondos que crear personajes falsos, porque estos atraen a su propia audiencia confiable y son, en realidad, reales", escribió Renée DiResta, autora de Invisible Rulers: The People Who Turn Lies Into Reality , sobre cómo los influencers en línea difunden propaganda y rumores, en una publicación en Threads .

Un experto ficticio y contratos lucrativos

Después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, muchos distribuidores de cable estadounidenses eliminaron de sus parrillas el canal estadounidense de RT, RT America, y la empresa acabó interrumpiendo su producción. El esquema de vídeo permitió a RT llegar de forma encubierta a las audiencias estadounidenses sin tener presencia en las ondas, según la acusación.

Tenet se lanzó públicamente en noviembre de 2023 con seis colaboradores conocidos en los medios de derecha, entre ellos Benny Johnson, Tim Pool, David Rubin y Lauren Southern. Los videos que crean para Tenet cubren regularmente temas conservadores básicos, como las "pandillas de inmigrantes", las personas transgénero, la censura en línea y los ataques a la vicepresidenta Harris y al presidente Biden.

"Si bien las opiniones expresadas en los videos no son uniformes, el tema y el contenido de los mismos a menudo son consistentes con el interés del Gobierno de Rusia de amplificar las divisiones internas de Estados Unidos para debilitar la oposición de Estados Unidos a los intereses centrales del Gobierno de Rusia, como su actual guerra en Ucrania", dice la acusación.

En el escrito de acusación se acusa a Kalashnikov y a Afanasyeva de trabajar con los fundadores de la empresa de Tennessee para ocultar el verdadero origen de su financiación. Dijeron a algunos contribuyentes que la empresa estaba siendo respaldada por un rico banquero europeo llamado Eduard Grigoriann. "En realidad, Grigoriann era un personaje ficticio", dice el escrito de acusación.

Los influencers dicen que no sabían que el proyecto tenía conexiones con Rusia. El miércoles, Johnson, Pool y Rubin publicaron declaraciones en X en las que se describían como víctimas. Southern no respondió a una solicitud de comentarios. "Si estas acusaciones resultaran ciertas, tanto yo como otras personalidades y comentaristas fuimos engañados", escribió Pool. "No sabía absolutamente nada sobre esta actividad fraudulenta. Punto", escribió Rubin.

Johnson dijo que una "empresa emergente de medios" le había ofrecido su colaboración y que había "negociado un acuerdo estándar, sin que nadie se diera cuenta, que luego se canceló". Su video más reciente en el canal de YouTube de Tenet Media es del 29 de agosto.

La empresa de Tennessee ofreció condiciones lucrativas, según la acusación. A un influencer se le pagaron 400.000 dólares al mes, una bonificación por firmar de 100.000 dólares y una bonificación por rendimiento adicional a cambio de cuatro vídeos a la semana, ahonda la información de la NPR.

Afanasyeva supuestamente ejerció mucho control sobre las operaciones de la compañía de Tennessee y lo que ésta publicaba, incluso presionando por ángulos específicos que se hacían eco de las narrativas del Kremlin. Por ejemplo, la acusación dice que Afanasyeva le dijo a la compañía que culpara a Ucrania por un ataque terrorista en marzo en una sala de conciertos de Moscú, a pesar de que ISIS había reivindicado la responsabilidad. El fundador de la compañía dijo que uno de los colaboradores estaba "feliz de cubrirlo".

Afanasyeva también habría solicitado que la empresa publicara un vídeo de "un conocido comentarista político estadounidense visitando una tienda de comestibles en Rusia", probablemente una referencia al ex presentador de Fox News Tucker Carlson, que viajó a Moscú en febrero. Según la acusación, un productor de la empresa le dijo a uno de los fundadores que "parece una propaganda abierta", pero le dijeron que "lo publicara".

Afanasyeva también instó a los influencers a compartir los vídeos de la compañía en sus propios canales y se molestó cuando pensó que no los estaban promocionando lo suficiente, según la acusación.

Algunos de los colaboradores de Tenet Media rechazaron la idea de que fuerzas externas hubieran influido en su trabajo. "Nunca, en ningún momento, nadie más que yo tuvo el control editorial total del programa y los contenidos del programa suelen ser apolíticos", escribió Pool. "El programa es producido en su totalidad por nuestro equipo local sin la participación de nadie externo a la empresa".

"No hubo ninguna influencia sobre mí de ese modo. No hubo ningún cambio en mi perspectiva ni en la naturaleza de mi contenido", dijo Matt Christiansen, otro colaborador de Tenet Media, en una transmisión en vivo el miércoles por la noche. "¿Cómo se me engañó sin darme cuenta para que dijera las palabras de otra persona cuando yo escribí todas y cada una de ellas?".