EEUU se adueña de un súper cargamento de petróleo

Estados Unidos está muy cerca de hacerse con un gran cargamento de petróleo. En concreto, se trata de unos 800.000 barriles de crudo que fueron incautados del carguero iraní Suez Rajan en abril. El valor de ese petróleo rondaría los 56 millones de dólares (51,6 millones de euros, al cambio actual).

Tal y como informa Financial Times, la respuesta a ese incidente por parte de Irán fue la incautación del buque Advantage Sweet, el cual llevaba petróleo de Kuwait a la empresa estadounidense Chevron.

El altercado supone un nuevo capítulo en la guerra por el petróleo que existe entre Washington y Teherán desde 1979, cuando ambos países rompieron relaciones con motivo de la Revolución Islámica.

El mencionado medio destaca que “el caso del Suez Rajan es uno de los muchos incidentes marítimos recientes donde se involucra a Estados Unidos e Irán y amenaza con el incremento de las tensiones entre ambos países mientras Washington y sus aliados europeos han renovado discusiones sobre cómo abordar la actividad nuclear de Irán”.

En cuanto a lo que podría ocurrir con ese petróleo, Financial Times señala que “Estados Unidos venderá el petróleo si aún no lo ha hecho y es probable que los beneficios se destinen a un fondo creado por el Congreso para las víctimas estadounidenses del terrorismo de Estado”. No obstante, el destino de esos 56 millones de dólares no tenía por qué ser obligatoriamente ese, ya que la legislación estadounidense permite también utilizar el dinero con otros fines.

En cualquier caso, las autoridades estadounidenses han rechazado confirmar la información publicada por el citado diario.