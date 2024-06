El dedo de un aliado de Putin sobrevuela el botón de las armas nucleares y amenaza a la OTAN

El expresidente ruso Dmitry Medvedev, uno de los aliados de Vladimir Putin, ha advertido a los adversarios de Moscú en la OTAN contra el "error fatal" de descartar las capacidades nucleares del Kremlin, mientras el liderazgo ruso busca descarrilar el impulso para una presencia occidental más concreta dentro de Ucrania.

Medvedev, que fue presidente y primer ministro, alguna vez fue considerado un posible sucesor del líder ruso y hoy vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, declaró en una extensa publicación en Telegram que las amenazas de Moscú de usar armas nucleares tácticas en Ucrania no eran vacío.

"La vida es mucho peor que su razonamiento frívolo", escribió Medvedev. Sus palabras son consideradas una ventana al pensamiento de las facciones más duras del país, sobre quienes minimizan la amenaza de las armas nucleares rusas.

"Hace unos años, insistieron en que Rusia no entraría en un conflicto militar abierto con el régimen de Bandera [de extrema derecha ucraniano de mediados del siglo XX], para no pelear con Occidente", añadió Medvedev, utilizando un término histórico peyorativo. para referirse al gobierno del presidente Volodimir Zelenski en Kiev.

El ruido de sables nucleares del Kremlin ha sido una constante desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Putin y sus altos funcionarios han planteado repetidamente que la ayuda occidental a Kiev corre el riesgo de un enfrentamiento directo (y en última instancia nuclear) con Moscú.

Rusia está intensificando su arriesgada política nuclear mientras las naciones de la OTAN debaten el despliegue de tropas en Ucrania en funciones no combativas y levantan gradualmente las restricciones al uso ucraniano de armas de fabricación occidental dentro de las fronteras rusas.

Las agencias de inteligencia occidentales han dicho repetidamente que no han visto indicios de que Moscú se esté preparando para utilizar su arsenal atómico. Y los recientes ataques con aviones no tripulados de Ucrania contra sitios rusos de alerta de misiles balísticos de largo alcance aún no han provocado una escalada significativa por parte del Kremlin.

A principios de este mes, las tropas del Distrito Militar Sur de Rusia llevaron a cabo ejercicios nucleares cerca de Ucrania. Y esta semana, Putin lanzó una amenaza apenas velada contra las naciones de la OTAN "con territorios pequeños y densamente poblados". Y añadió: "Este es un factor que deberían tener en cuenta antes de hablar de atacar a Rusia", en referencia al debate sobre el uso transfronterizo de armas occidentales.

Medvedev se hizo eco del sentimiento, aunque en un tono más directo, como es su costumbre. "El uso de armas nucleares tácticas también puede calcularse mal", añadió. "Esto sería un error fatal. Después de todo, como señaló acertadamente el presidente de Rusia, los países europeos tienen una densidad de población muy alta", enfatiza.

Para aquellos que están más allá del alcance de las ojivas nucleares tácticas de Moscú (que son armas de menor rendimiento diseñadas principalmente para uso en el campo de batalla, en lugar de contra objetivos de largo alcance), Medvedev dijo que existe la posibilidad de ataques con misiles estratégicos .

"Esto, lamentablemente, no es intimidación ni un engaño nuclear", añadió Medvedev. "El actual conflicto militar con Occidente se desarrolla según el peor escenario posible. Hay una escalada constante en el poder de las armas disponibles de la OTAN. Por lo tanto, hoy nadie puede descartar la transición del conflicto a su etapa final".

Sube la presión

El creciente número de naciones de la OTAN que aprueban el uso de sus armas dentro de las fronteras rusas ha sacudido al Kremlin. En los últimos meses, Moscú ha lanzado una nueva ofensiva a través de la frontera compartida entre Rusia y Ucrania hacia la región de Jarkov, cuyos puntos de parada y líneas de suministro en territorio ruso están relativamente a salvo de las armas de Kiev.

"Teníamos información antes de la última ofensiva rusa cerca de Kharkiv, sobre cómo estaban reuniendo sus tropas, sobre su equipo, pero no pudimos hacer nada", dijo Yehor Cherniev, miembro del Parlamento ucraniano y jefe adjunto de su departamento de seguridad y defensa nacional. y el comité de inteligencia, a Newsweek a principios de esta semana .

"No pudimos atacar y por eso no pudimos evitar este ataque. Por eso perdimos algunas aldeas, algunos territorios y perdimos a nuestros soldados y civiles. Esto es ridículo", añadió Cherniev.

Los países de la OTAN, incluidos el Reino Unido, Finlandia, Polonia y Francia, han dicho ahora que aprueban el uso de sus armas para atacar objetivos ofensivos dentro de Rusia. Alemania y Estados Unidos –tradicionalmente entre los estados de la OTAN más cautelosos con respecto a la conducta de Ucrania– han estado acercándose a sus propias aprobaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, criticó el jueves lo que llamó "una política que provoca un nuevo nivel de tensiones". Las naciones de la OTAN, añadió, "tienen la intención de continuar la guerra" con Rusia, "una guerra en sentido literal y figurado".

"Esto, por supuesto, tendrá inevitablemente consecuencias. En última instancia, será muy perjudicial para los intereses de aquellos países que han optado por el camino de la escalada", añadió Peskov.

"Los países miembros de la Alianza del Atlántico Norte, Estados Unidos en particular, y otras capitales europeas en los últimos días y semanas se acercaron a una nueva ronda de escalada de tensiones. Lo hacen a propósito".