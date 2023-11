El hijo de Netanyahu, que pasa la guerra en Miami, carga contra el Ejército de Israel

Lo que le faltaba a Benjamin Netanyahu para hundir su imagen es su hijo. El polémico Yair, el mayor de sus retoños, ha vuelto a aparecer en la vida pública israelí porque ha censurado duramente al Ejército patrio, en plena guerra con Gaza. Es un intento de minimizar las críticas contra su padre, el primer ministro, por no haber visto venir el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre.

Según informe The Jerusalem Post, Yair publicó el sábado por la noche unos mensajes en su canal Telegram criticando a las IDF, los tribunales y los medios de comunicación, comentarios en directo, en paralelo a la conferencia de prensa de su padre con el gabinete de crisis. En una publicación, afirmó que las decisiones tomadas por el Tribunal Superior de Justicia llevaron a cambios en las reglas de enfrentamiento del Ejército en la frontera de Gaza, permitiendo a los terroristas de Hamás acercarse a la valla fronteriza.

Más tarde, compartió otras publicaciones culpando a las Fuerzas Armadas israelíes por el fracaso ante la agresión múltiple de la milicia palestina, en la que fueron masacradas 1.200 personas y más de 200, secuestradas. Alegaba que los vigías en la frontera de Gaza habían advertido sobre las provocaciones de Hamás, pero un alto comandante amenazó con llevarlos a juicio "si continúan acosando". También carga contra la Inteligencia interior, el Shin Bet.

También menospreció a los periodistas por “hacer preguntas políticas y realizar encuestas”, en aparente referencia a encuestas recientes que muestran una caída en picada en el apoyo al primer ministro y su partido Likud: más del 90% de los ciudadanos quiere que Bibi se vaya cuando acabe esta crisis.

El joven, de 32 años, que se define como columnista y podcaster, no sólo genera polémica por lo que dice, sino por lo que hace o, mejor, por lo que no hace. Porque desde hace más de un mes, cuando se produjo la agresión armada en suelo israelí y el Gobierno de su padre comenzó a atacar Gaza, se encuentra en Miami (EEUU), pese a estar en edad de ser reclutado como reservista, como otros 300.000 ciudadanos de Israel.

"Yair está disfrutando de su vida en Miami Beach mientras yo estoy en el frente". "Somos nosotros los que dejamos nuestro trabajo, nuestras familias, nuestros hijos, para proteger a nuestras familias en casa y en el país, no las personas responsables de esta situación". "Nuestros hermanos, nuestros padres e hijos van al frente, pero Yair todavía no está aquí. No ayuda a generar confianza en el liderazgo del país", dicen algunos de los reservistas que sí se han enrolado.

Sus imágenes en piscinas o restaurantes de lujo mientras otros iguales a él se han enfundado el uniforme corren como la pólvora por las redes sociales. Sin embargo, según la oficina de su padre, supuestamente está llevando a cabo una recaudación de fondos para el esfuerzo bélico nacional.

"El hijo del primer ministro se mudó a Florida supuestamente después de que Netanyahu y su esposa, Sara, le exigieran que dejara de hacer publicaciones en las redes sociales y no hablara directamente con diputados o ministros en medio de acusaciones de que estaba inflamando las tensiones en Israel y exacerbando una brecha diplomática con Estados Unidos", indica The Times of Israel.