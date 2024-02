El nuevo jefe del ejército de Zelenski se gana el apodo de 'carnicero' 

Hace unos días, Zelenski anunció la renovación de la cúpula militar ucraniana. Y entre estos cambios se encontraba el nombramiento de Oleksandr Syrskyi como nuevo comandante jefe de las Fuerzas Armadas en sustitución de Valeri Zaluzhni.

Syrskyi se ha ganado a lo largo de su carrera una reputación temible como comandante en el ejército. De hecho, según indica Al Jazeera, ha sido descrito por algunos de sus compañeros como "carnicero" porque se preocupa muy poco por la pérdida de vidas humanas.

Quién es Oleksandr Syrskyi

Como informa El Debate, Syrskyi nació en la Rusia Soviética en 1965 y se graduó en la Escuela Superior de Mando de Armas Combinadas de Moscú. Se mudó a Ucrania con 15 años y se unió a la Guardia Nacional tras la independencia del país en 1991.

Sin embargo, y pese a su procedencia, es uno de los artífices de la defensa de Ucrania tras la invasión el 23 de febrero de 2022. De hecho, es el responsable directo de la reconquista de la región de Jarkov y uno de los arquitectos de la defensa de Bajmut.

Según recoge la BBC, Zelenski opina de él que es "el comandante ucraniano con más experiencia". Duerme como máximo cuatro horas y media al día, y el resto lo dedica a sus responsabilidades en el ejército y a entrenarse en el gimnasio.

"Estamos a la defensiva, pero tenemos que mejorar la táctica"

Oleksandr Syrskyi admitió este martes que las tropas de Kiev han pasado en todo el frente a la defensiva, por lo que hay que mejorar la táctica y aumentar la producción propia de munición. "La situación de ahora puede calificarse de difícil. El enemigo avanza en prácticamente todo el frente y nosotros hemos pasado de la ofensiva a la defensiva", dijo a la segunda cadena de la televisión pública alemana, ZDF, en declaraciones recogidas por EFE.

El objetivo de esta estrategia es "agotar a las fuerzas del enemigo e infligirles el máximo daño". A fin de no permitir a los rusos avanzar en la profundidad del frente y conquistar a las ciudades que ha declarado como prioritarias, las tropas ucranianas recurren a sus fortificaciones y las "ventajas tecnológicas" en cuanto a drones, así como al mantenimiento de las líneas defensivas, explicó.

"Está claro que la situación en el frente es bastante tensa con acciones ofensivas diarias en diferentes direcciones en toda la zona de responsabilidad de mi agrupación", las fuerzas terrestres, dijo Syrskyi. Hay combates especialmente intensos en dirección de Kúpiansk, en la región oriental de Járkov, explicó. "Cada día, de la mañana a la noche, asaltan nuestras posiciones. Desde hace cuatro meses libra una ofensiva de alta intensidad", afirmó.

Syrskyi señaló que lo que le preocupa es la munición y la gente en estos momentos, a pesar de que algunos observadores militares han señalado que no le importaba enviar a la muerte a miles de soldados en la defensa de la ciudad de Bajmut, en la región de Donetsk, contra cuya caída se resistieron los militares ucranianos durante diez meses.

Señaló que las armas "simplemente no son suficientes" en una guerra sin precedentes en suelo Europeo desde la Segunda Guerra Mundial que ya dura dos años. "Si no llega ayuda de fuera entonces debemos establecer aquí en Ucrania directamente la producción. Esto ya ha comenzado, pero es necesario aumentar el volumen de la producción. Porque en primer lugar debemos apostar por nuestra propia fuerza y no solo por nuestros socios", sostuvo.

"Tenemos suficiente voluntad de resistencia y fortaleza mental, pero, como dije, nos falta asistencia y munición y equipamiento", sentenció.