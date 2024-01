El pedazo de Europa sin dueño y que no sale en los mapas

Aunque pueda parecer increíble, aún en este 2024 hay territorios que no pertenecen a ninguna nación-estado -entendido como entendemos hoy-, ni a ningún territorio reconocido actualmente.

Podríamos hablar de algunos territorios alrededor del mundo, pero en este caso en concreto nos referimos a un punto del planeta especialmente disputado y disputado durante las últimas décadas por diversos países a lo largo de los años.

No hablamos ni de Mónaco, ni de El Vaticano, ni de Islas Feroe, ni siquiera de un terreno como Gibraltar, sino del conocido como 'terra nullius' (tierra de nadie), que actualmente no pertenece a ninguna de las principales potencias europeas.

Se trata de Gornja Siga, una parcela ubicada en el valle del río Danubio, y situado entre Croacia y Serbia, pero del cual se olvidaron ambos países y cuya traducción literal es República Libre de Liberland. Esto se debe a que tras la Guerra de Yugoslavia, ni unos ni otros reclamaron dicho territorio.

Otro país que se encuentra muy cercano a Gornja Siga es Hungría, el cual tampoco reclamó la pertenencia de este 'país. Por si fuera poco, hay que recordar que este territorio generó una disputa internacional en el año 1947.

Además, durante la década de los noventa, este territorio fue considerado por Serbia como la frontera del río entre el país serbio y Croacia. Para justificar su posición, desde ambos países afirman que "no cumple con los criterios para la estadidad".

Por ello, Belgrado no se posiciona de ningún lado, y no considera reclamable el terreno de Gornja Siga, ya que se trata de un "barrizal" en la ribera del río, y que no fue reclamado por ningñun país.