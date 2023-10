El prorruso vencedor en Eslovaquia avisa de las relaciones exteriores

El líder del partido socialdemócrata populista Smer, Robert Fico, ganador de las elecciones generales del sábado en Eslovaquia, aseguró hoy que en caso de lograr formar un gobierno, no habrá cambios en la política exterior de su país.

"La orientación de la política exterior de Eslovaquia no cambiará. Estamos en la Unión Europea (UE)", afirmó el dos veces ex primer ministro, quien en la campaña se mostró crítico con la venta de armamento a Ucrania y con las sanciones comunitarias contra Rusia.

Recordó que su formación fue clave en el exitoso referendo de 2003 para decidir el acceso del país a la UE y en la entrada en el espacio de Schengen y en la zona euro en el año 2009.

En todo caso, matizó también que existen temas en los que discrepa con Bruselas, como la gestión comunitaria de la ola migratoria de 2016 y el apoyo institucional de la UE al movimiento LGBT+.

"No me gusta que la UE no tenga opinión propia en algunas cosas y que está controlada por Estados Unidos", dijo Fico.

"No me gusta que la UE no tenga opinión propia en algunas cosas y que está controlada por EEUU"

Sobre el apoyo a Ucrania, que consistió en donar a Kiev toda la flota de cazas MIG-29, además del sistema de defensa antiaéreo S-300, Fico destacó que los eslovacos tienen ahora "otros problemas más importantes que Ucrania".

Si bien reconoció que "Ucrania es una inmensa tragedia para todos", Fico se postuló como un abogado de paz.

"Smer hará todo lo posible en Europa, si forma o no gobierno, para que empiecen cuanto antes las conversaciones de paz", porque "esa matanza mutua no es beneficioso para nadie".

"Smer (su partido) hará todo lo posible en Europa, si forma o no gobierno, para que empiecen cuanto antes las conversaciones de paz"

También afirmó que su país está preparado para participar en la reconstrucción de Ucrania, pero "no para armar al Estado".

Preguntado si su victoria supone la victoria del presidente ruso, Vladímir Putin, Fico dijo que "el hecho de tener otra opinión (que la UE) no significa que esté a favor de Rusia".