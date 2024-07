El último dato de Ucrania destapa la controversia de su ejército

Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu via Getty Images

La presión de Ucrania para reclutar más soldados en su actual guerra con Rusia se ha intensificado este verano y han surgido señales de que los muy debatidos esfuerzos de movilización de Kiev pueden estar dando un giro. Bohdan Senyk, portavoz del ejército ucraniano, ha dicho a la agencia Reuters que los reclutadores habían visto una "tendencia positiva" en mayo y junio, con niveles de captación que se duplicaron en comparación con los dos meses anteriores. Lo dijo sin proporcionar ninguna cifra, eso sí.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo también en una conferencia de prensa el lunes que los esfuerzos de movilización van "según el plan", aunque asumió que las instalaciones de entrenamiento deben ampliarse para dar cabida a ellos.

Si bien Ucrania acoge con agrado cualquier aumento de tropas, los analistas dicen que el trabajo de Kiev no termina simplemente con enviar más soldados al frente. "Lo que los ucranianos nos están mostrando ahora no es una sorpresa", dijo George Barros, analista del Instituto para el Estudio de la Guerra en Washington, en declaraciones a la CBC. Algunas estimaciones sugieren que Ucrania será capaz de generar al menos 10 brigadas mediante ese reclutamiento (cada brigada comprende entre 3.000 y 5.000 soldados). Barros dijo que la cuestión para Ucrania no es si podrá encontrar suficientes reclutas sino si podrá proporcionarles las herramientas que necesitan en el campo de batalla.

Mathieu Boulègue, analista de defensa del Centro de Análisis de Políticas Europeas (también con sede en Washington), dijo a Reuters que el entrenamiento y el despliegue efectivo de estas tropas entrantes serán fundamentales. Ucrania debe "invertir capital humano de manera inteligente y eficiente donde sea necesario. Porque en la medida en que se puede lograr que cualquiera conduzca un camión o limpie baños, no se pueden conseguir combatientes efectivos tan fácilmente".

Antes del verano, Ucrania tomó medidas para aumentar el grupo de reclutas potenciales que puede obtener tras la invasión de Rusia en febrero de 2022. El gobierno redujo la edad de reclutamiento, limitó las exenciones para el servicio militar y empujó a los hombres ucranianos que viven en el extranjero a considerar sus obligaciones en casa. También permitió que algunos prisioneros se alistaran en el ejército, una medida que no había tomado anteriormente, como sí había hecho Rusia.

Pero el proceso de decidir quién puede ser presionado para participar en el esfuerzo bélico ha sido polémico. Con la guerra en su tercer año, las tensiones no han disminuido sobre este tema. El lunes, la policía ucraniana en la región occidental de Lviv informó que alguien arrojó una granada contra una oficina de reclutamiento en la ciudad de Busk durante la noche. Nadie resultó herido en el incidente.

Los informes de los medios sugieren que algunos hombres en Ucrania se esconden de los reclutadores , en un intento por evitar ser llevados.

El problema de la desmovilización

Alyssa Demus, investigadora de defensa internacional en RAND Corporation, un grupo de expertos en política global estadounidense, dijo que la movilización sigue siendo "una cuestión realmente controvertida" en Ucrania, al igual que la cuestión relacionada de cómo proporcionar a los soldados con muchos años de servicio relevo del servicio. Algunos ucranianos han estado luchando en el frente desde el comienzo de la guerra total .

Esos veteranos tienen habilidades y experiencia vitales que no pueden ser reemplazadas fácilmente por reclutas novatos, una realidad que, según Demus, ha hecho reflexionar a Zelenski sobre cómo abordar el tema de la desmovilización.

"Hay nuevos reclutas que no tienen ningún entrenamiento militar", dijo, añadiendo que eso tampoco significa ninguna experiencia de combate.

Sin embargo, los veteranos han pasado años lejos de sus familias y de las vidas que tenían antes de la guerra, y han estado bajo un estrés intenso. "Eso tiene un costo enorme para alguien", dijo Demus.

A pesar de la carga colectiva de este grupo, no hay un cronograma sobre cuándo estos veteranos regresarán a casa.

Demus señala que el apoyo que Ucrania recibe de Estados Unidos y otros aliados es parte de una serie de cuestiones interconectadas que Kiev debe gestionar en lo que respecta a la movilización.

Las fuerzas armadas necesitan estar bien abastecidas para que las tropas hagan su trabajo, dijo, y la percepción pública de qué tan bien reciben apoyo influye en la voluntad de la gente de alistarse en el servicio militar.

Barros dijo que lo que Estados Unidos se ha comprometido a enviar a Ucrania no incluirá suficiente equipo pesado (como tanques y vehículos blindados de transporte de personal) para equipar a todas las brigadas esperadas.

Si eso no cambia, las tropas entrantes se verán limitadas en lo que puedan hacer por Ucrania, afirmó.