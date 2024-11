EN DIRECTO, la guerra Ucrania- Rusia: las noticias del 11 de noviembre de 2024

Trump habló el jueves con Putin sobre Ucrania, según 'The Washington Post'

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el pasado jueves una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la situación en Ucrania, según ha desvelado este domingo el diario estadounidense The Washington Post. Según una fuente conocedora de esta conversación, Trump advirtió a Putin de que no debía agravar el conflicto y le recordó que Estados Unidos cuenta con una importante presencia militar en Europa.



"Varias" fuentes más citadas por el diario apuntan a que también hablaron de de la paz en Europa y sobre una nueva llamada para seguir hablando sobre la solución a la guerra en Ucrania. Las autoridades ucranianas fueron informadas sobre la conversación con antelación y no pusieron objeción alguna, según el diario estadounidense.