EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 13 de noviembre de 2024

Ucrania cifra en 700 los primeros reclutas de su legión de voluntarios que serán entrenados en Polonia

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha informado de que son ya casi 700 las solicitudes de voluntarios nacionales para unirse a la Legión Ucraniana, quienes recibirán instrucción básica en la ciudad polaca de Lublin, previo paso a formar parte de las Fuerzas Armadas mientras continúe la invasión rusa.



El portavoz de la cartera de Defensa, Dimitro Lazutkin, ha destacado que los primeros voluntarios que ya han firmado este lunes sus contratos y han comenzado con la formación no son solos ciudadanos ucranianos que residen en Polonia, sino que también los hay que han llegado de República Checa, Irlanda, o Alemania.



"Algunos tienen instrucción militar básica, otros no, pero todos recibirán un entrenamiento con instructores de países de la OTAN, no sólo polacos", ha explicado Lazutkin, quien ha añadido que todo este personal cuenta con los mismos derechos laborales que el resto de militares ucranianos una vez firmados sus contratos.