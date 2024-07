EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 17 de julio de 2024

Michel echa en cara a Orbán su visita a Putin y avisa: "Rusia es el agresor y Ucrania, la víctima"

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha echado en cara al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, la visita que hizo por sorpresa a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y le ha advertido de que "Rusia es el agresor y Ucrania, la víctima", además de recordarle que la presidencia del Consejo, que Hungría ostenta este semestre, no tiene mandato para representar a la UE. "No puedo aceptar su afirmación de que hemos llevado una 'política favorable a la guerra'. Es todo lo contrario", ha afirmado Michel en una carta remitida a Orbán a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que le recrimina sus visitas a Putin y al presidente chino, Xi Jinping.



Michel ha enviado la carta con copia a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, como ya hizo Orbán en un primer escrito que remitió a todos los líderes para justificar su viaje, que Budapest ha calificado de "misión de paz". Además, ha defendido que "no se puede hablar de Ucrania sin hablar con Ucrania" y que la UE "se ha esforzado sistemáticamente por conseguir un amplio apoyo internacional para una paz global, justa y duradera basada en la Carta de Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, en consonancia con los principios y objetivos clave de la fórmula de paz de Ucrania".