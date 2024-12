EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 19 de diciembre de 2024

El enviado de Trump para Ucrania cree que el atentado contra el general Kirillov fue "poco inteligente"

Keith Kellogg, el elegido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para mediar en la resolución de la guerra de Ucrania, ha valorado como "poco inteligente" el atentado ucraniano en Moscú contra el jefe de las fuerzas de protección nuclear de Rusia, el teniente general Igor Kirillov.



"Hay reglas de la guerra y hay ciertas cosas que no se deben hacer", ha dicho Kellogg, para quien el atentado de Ucrania de hace unos días en la capital rusa es haber ido "un poco demasiado lejos", si bien confía en que no suponga un "revés" para unas posibles negociaciones cercanas.



"No creo que sea muy inteligente hacerlo (...) si eres un general y estás en el campo de batalla, estás al frente, eres un objetivo legítimo, pero esto es llevarlo un poco demasiado lejos y contratar a un mercenario para hacerlo no es en absoluto una buena idea", ha valorado en una entrevista para la cadena Fox Bussines.