EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 23 de diciembre de 2024

Trump asegura que Putin le pidió una reunión lo antes posible



El mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, pidió reunirse con él lo antes posible, aunque no confirmó si se producirá el encuentro. "El presidente Putin dijo que quiere reunirse conmigo lo antes posible, así que tenemos que esperar, pero tenemos que poner fin a esta guerra", declaró durante un foro de la organización ultraconservadora Turning Point en Phoenix (Arizona). Trump afirmó que la guerra de Ucrania, iniciada en febrero de 2022 por la invasión rusa, es "horrible" y que poner fin a ese conflicto es una de las cosas que quiere hacer "rápidamente".



"Millones de soldados han muerto. Estamos viendo números que son una locura. Tengo que detenerlo. Es ridículo", agregó el republicano, quien dijo que si él hubiera sido presidente nunca habría estallado la guerra. El jefe del Kremlin declaró el pasado jueves que está dispuesto a reunirse con Trump "en cualquier momento", aunque no sabe cuándo se producirá la eventual reunión porque el político estadounidense "No ha dicho nada" al respecto. "No hemos hablado desde hace cuatro años. Yo estoy dispuesto a hacerlo (conversar) en cualquier momento y a reunirme, también", dijo el líder ruso en su conferencia de prensa final del año.