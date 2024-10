EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 4 de octubre de 2024

La aceleración de la demanda de gas eleva el riesgo de tensión, sobre todo en Ucrania

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte de que la aceleración de la demanda de gas en el mundo este año, para la que no habrá una distensión del lado de la oferta hasta 2025, y la situación geopolítica han puesto el mercado en tensión y Ucrania es la principal clave de la incertidumbre.



En su informe anual sobre la seguridad del gas publicado este jueves, la AIE recuerda que a finales de año expira el contrato para el tránsito de gas ruso con destino a Europa a través de Ucrania y si no se renueva eso supondrá la llegada de 15.000 millones de metros cúbicos menos respecto a 2024.



No obstante, estima que el parón del suministro de gas ruso a través de los gasoductos que atraviesan Ucrania no supondría un riesgo inmediato de suministro para Austria, Hungría y Eslovaquia, teniendo en cuenta su capacidad de almacenamiento, su conexión con otras redes y el acceso indirecto que esos países tienen al mercado del gas natural licuado (GNL).



En cambio, la vulnerabilidad de Moldavia "es significativamente mayor", alertan los autores del estudio, que señalan que ese país necesitaría "una cooperación estrecha" con sus socios regionales e internacionales para suministrarse energía durante este invierno.