Invasión de Líbano por parte de Israel en directo: "ataques terrestres localizados y selectivos"

La Marina británica alerta de un ataque contra un buque al oeste de ciudad portuaria yemení



La Marina británica alertó este martes de un ataque contra un buque al noroeste de la ciudad portuaria de Al Hodeida, en el oeste del Yemen, y desde donde los rebeldes chiíes hutíes suelen lanzar ataques contra barcos vinculados a Israel. El capitán del barco, el cual no fue identificado, informó de haber visto cuatro salpicaduras muy cerca del buque producto de un ataque a 64 millas al noroeste de Al Hodeida, uno de los principales puertos del Yemen y controlado por los insurgentes. "Toda la tripulación está a salvo y el buque se dirige al siguiente puerto de escala. Las autoridades están investigando", según la Marina británica, que no aportó más detalles.



Hasta el momento, los hutíes no han reivindicado este ataque, que sería el primero en casi dos semanas contra un buque.