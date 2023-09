España cede el barco 'servil' a la guerra

El buque de aprovisionamiento para el combate (BAC) 'Patiño' (A-14), con base en el arsenal militar de Ferrol, saldrá a la mar este miércoles para integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2).

La SNMG-2 es una Agrupación Naval Permanente de la Alianza Atlántica, que opera en el Mediterráneo y conforma el núcleo de la Fuerza Marítima de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN. Está integrada en el marco de la operación 'Noble Shield', como respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"No he venido a ser servido, sino a servir". Este es el lema del buque que comenzará un nuevo despliegue que durará hasta mediados de diciembre, según ha señalado el medio The Objective. El acto será presido por el comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, el capitán de fragata Jesus Viñas Barciela.

La agrupación, en la cual está integrada desde mediados de agosto la fragata F-104 ’Méndez Núñez’, también de la 31ª Escuadrilla de Superficie, está presente en la zona realizando actividades de vigilancia marítima reforzada.

También incrementa "la interoperabilidad entre diferentes países demostrando sus capacidades de acción y de respuesta en cualquier escenario", informa el Ministerio de Defensa en un comunicado.

"La presencia del 'Patiño' tiene la finalidad de mostrar el compromiso de España con la Alianza y defender los intereses nacionales y aliados, así como la solidaridad con el resto de países miembros de la OTAN, apoyando a la disuasión y la defensa colectiva en y desde la mar", agrega.

El 'Patiño' proporcionará apoyo logístico a una fuerza internacional, mediante el suministro de combustible, víveres y material, así como apoyo sanitario.