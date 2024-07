Expertos en guerra alemanes ponen fecha al ataque de Rusia a la OTAN: "Cuestión de sentido común"

Rusia podría tener la capacidad militar para atacar a un país de la OTAN ya en 2026 o 2027, según ha indicad Andrzej Duda, el presidente polaco. Lo ha hecho en una entrevista en la cadena de televisión CNBC, apoyándose en un informe de expertos alemanes para dar esta horquilla de tiempo.

En el medio estadounidense, Duda defendió su propuesta recientemente presentada de aumentar el umbral requerido para el gasto militar de los países de la OTAN del 2 al 3% del PIB. "Desde mi punto de vista es una cuestión de sentido común", afirmó. "Están llegando nuevos informes y recientemente vi uno de expertos alemanes que decía que quizás ya en 2026 o 2027, Putin, al poner su economía en pie de guerra, tendrá tal poder militar que podremos atacar a la OTAN", indicó.

"Están sonando las alarmas, tenemos dos o tres años en los que podemos aumentar nuestros esfuerzos, almacenar municiones, producir armas para maximizar la seguridad de Europa, prepararnos y asegurarnos de que la invasión no se produzca", continuó Duda. "Todo esto debe hacerse para no tener que involucrarnos en una pelea. La cuestión es crear un elemento de disuasión que garantice que no seamos atacados. Este es el punto porque ninguno de nosotros quiere la guerra", defiende.

Duda también pidió a Estados Unidos que continúe apoyando a Ucrania, advirtiendo que si no se detiene a Rusia en Ucrania, las tropas estadounidenses podrían verse involucradas.

Andrzej Duda, el pasado octubre, en una ceremonia en homenaje a una víctima del holocausto, en Varsovia. NurPhoto via Getty Images

"Esta agresión rusa debe detenerse a toda costa. Si no se detiene, se extenderá y entonces, me temo que el dinero estadounidense no será suficiente para detener a Rusia, los soldados estadounidenses tendrán que intervenir y nadie quiere eso". él advirtió.

Sostuvo que "cada dólar donado a Ucrania, cada Bradley (vehículos de combate de infantería estadounidenses), cada arma, cada caja de municiones de artillería transferida a Ucrania mantiene alejado el espectro de la victoria rusa".