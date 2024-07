Expertos en seguridad alertan de que las acciones de Rusia contra Europa se han acelerado

Las informaciones se multiplican, el aviso es idéntico: Rusia ya está llevando a cabo campañas de influencia de cara a los Juegos Olímpicos de París, que empiezan el viernes, 26 de julio.

El director de seguridad de la información de la empresa de seguridad de la información Arctic Wolf, Adam Marrén, ha avisado contra las acciones de Moscú en este evento. No cree que haya violencia en sus campañas, pero sí diversas técnicas de guerra híbrida, del saboteo a la desinformación. "Creo casi con certeza que veremos campañas de influencia rusa contra los Juegos Olímpicos de verano", afirmó el especialista en el comunicado de prensa de su entidad.

Según Marrén, desde el punto de vista de la ciberseguridad, las campañas de influencia pueden dirigirse a empresas y organizaciones, como por ejemplo los servicios de alojamiento. Su meta es "humillar" al Comité Olímpico Internacional y a los atletas olímpicos de países occidentales.

El número de ciberataques ha aumentado ante los Juegos Olímpicos. Según Yahoo, durante los Juegos Olímpicos de Londres ya se produjeron 212 millones de ciberataques, mientras que en Tokio ya se produjeron 450 millones.

ABC News informa, por su parte, que las operaciones de influencia de Rusia se han acelerado. El Kremlin está intentando "sembrar discordia social, erosionar la fe de los ciudadanos en los medios de comunicación y los Gobiernos democráticos". Además, tiene el objetivo añadido de debilitar el apoyo de la OTAN y de los países occidentales a Ucrania, más a las puertas de la cumbre aliada que empieza hoy en EEUU.

Las autoridades francesas han estado monitoreando los mensajes que advierten sobre disturbios antes de los Juegos, desde hace meses. La campaña de influencia de Rusia comenzó el verano pasado, pero se hizo más visible en octubre, cuando más de 1.000 cuentas falsas vinculadas a Rusia publicaron fotografías de estrellas de David pintadas en París y sus suburbios.

Un informe de inteligencia francés decía que el servicio de inteligencia ruso FSB estaba detrás de dichos actos. Además, se produjo un caso de vandalismo en el Memorial del Holocausto y Rusia ha publicado fotografías de, entre otras cosas, manos ensangrentadas en dicho monumento.

El Comité Olímpico Internacional, por su parte, desmintió las informaciones "falsas" que circulan en las redes sociales francesas, según las cuales el presidente del COI, Thomas Bach, cancelaría los Juegos en función de lo que sucediera en la segunda vuelta de las elecciones francesas del domingo, en las que ganó la izquierda y no la ultraderecha.

La reacción del COI ya ha sido criticada. El fundador de Inside The Games, Duncan Mackay, señaló en el servicio de mensajería X que todo el asunto no se habría notado si no se hubiera abordado públicamente. "¿No trae esta afirmación a la conciencia de la gente algo de lo que el 99,9% de ellos no tiene ni idea? Apuesto a que al Kremlin le encanta que parezcan haberlos molestado tanto", escribió en X.

Rusia también ha implementado ya un tipo diferente de campaña. El Centro de Análisis de Amenazas de Microsoft informó hace semanas que cuentas de Telegram pro-Kremlin comenzaron a promocionar una película falsa de Netflix que presentaba una voz generada por IA que se parecía a Tom Cruise y criticaba al COI. Un film que, además, incita a la violencia.

Rusia ha quedado excluida de los Juegos Olímpicos. Aún así, se han incluido en los juegos atletas individuales del país.