Filtran un posible enfrentamiento entre mercenarios Wagner y soldados ucranianos a 4.000 kilómetros del conflicto

Vasily Deryugin, Kommersant Publishing House via AP

El diario Kyiv Post ha publicado en exclusiva unos vídeos que demuestran que la guerra de Ucrania también se libra lejos, muy lejos de Europa. En Sudán, para ser concretos. En las imágenes se aprecia que hay fuerzas especiales ucranianas "cazando" mercenarios empleados por el Grupo Wagner en la zona, donde su despliegue es un brazo importante en la política exterior de Vladimir Putin.

Según indica este medio ucraniano, publicado en inglés, que cita fuentes del sector de seguridad y defensa de Ucrania, actualmente se está llevando a cabo una operación para "limpiar a Wagner, a sus terroristas locales y a los servicios especiales de la Federación Rusa" en el país africano. "Estas imágenes probablemente muestran el trabajo de unidades especiales de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania". No obstante, el portavoz se negó a dar detalles de la operación, alegando motivos de seguridad.

Tampoco aclara exactamente cuándo se han grabado esas imágenes, pero acota que ha sido "en las últimas dos semanas" y en una ubicación urbana sudanesa no identificada. Kyiv Post avisa de que no ha verificado de forma independiente ninguno de los vídeos.

El primer vídeo, en blanco y negro, parece haber sido filmado de noche por un dron, utilizando imágenes infrarrojas. Una pequeña unidad de hombres rodea un complejo y los objetivos dentro se resaltan en el vídeo. Se ve que un atacante utiliza un lanzacohetes portátil para disparar contra la ventana de un edificio.

Luego siguen una serie de explosiones y las imágenes cambian entre una cámara nocturna infrarroja y vistas normales, iluminadas por flashes por una explosión. Algunos de los hombres en el edificio comienzan a disparar, mientras se puede ver a otros tratando de escapar.

El segundo vídeo está grabado durante el día, también desde un avión que flota a entre 200 y 400 metros del suelo. No se muestra ningún agente ucraniano, pero varios hombres que parecen ser objetivos corren por las calles de una ciudad o un pequeño pueblo densamente poblado. En los alrededores se pueden ver varias explosiones que varían en escala, desde granadas hasta obús de calibre medio. Los impactos más grandes generan bolas de fuego que se extienden a lo largo de un edificio de apartamentos de poca altura. Otros arrojan humo y polvo al aire a seis pisos de altura. El origen de las explosiones no está claro, añade el medio. Algunas explosiones alcanzaron los tejados de los edificios. No se ven víctimas en ninguno de los casos.

El Gobierno de Volodimir Zelenski no ha reconocido oficialmente el despliegue de operadores de campo en Sudán ni la realización de operaciones contra combatientes Wagner en el país.

El mes pasado, CNN informó que una serie de ataques con drones contra rebeldes respaldados por Wagner cerca de la capital de Sudán eran "característicos" de las fuerzas especiales de Kiev.

Los motivos

El portavoz de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Andriy Yusov, fue contactaro para verificar esta noticia y sólo dijo: "No podemos confirmar ni negar esto". Sin embargo, son recientes las declaraciones del general Kyrylo Budanov, jefe de la Inteligencia militar de Kiev, afirmando que destruirán "a los criminales de guerra rusos en cualquier parte del mundo, dondequiera que estén", palabras recordadas por Yusov al pedirle su valoración del caso.

Rusia, junto con el Grupo Wagner, estuvo directamente involucrada en el golpe de Estado en Sudán en 2019, apoyando a Hemedti y sus combatientes en el conflicto y suministrando armas, y Wagner proporcionó específicamente misiles tierra-aire a la Fuerza de Reacción Rápida (RSF).