Fracaso del triple ataque de Putin contra la "cabeza de puente' de Ucrania

El Ejército de Rusia ha intensificado sus ataques en varios puntos de la línea del frente en Ucrania, pero la resistencia de las fuerzas militares ucranianas sigue siendo férrea, según el último informe publicado por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que recoge la web de noticias The New Voice of Ukraine, donde se expone el resultado de las últimas ofensivas contra lo que Moscú denomina la 'cabeza de puente' ucraniana, un término que se refiere a las posiciones clave de defensa en territorio ocupado. Aunque los militares de Rusia han logrado arañar algo de terreno en ciudades como Toretsk, Pokrovsk y Kurájove, los intentos de Moscú de romper la línea ucraniana han fracasado en su mayoría.

En la región de Donetsk, el ejército ruso ha redoblado sus ataques en las proximidades de las localidades de Toretsk y Pokrovsk, pero no han logrado progresos significativos ante la resistencia y capacidad de contención de los ucranianos. De acuerdo con varios oficiales, los rusos han decido cambiar las grandes ofensivas que les han costado numerosas bajas por pequeñas incursiones para el sabotaje de infraestructuras y también reconocimiento de terreno. "No han conseguido nada que cambie el panorama”, aseguran desde el frente.

La ciudad de Chasiv Yar, al este del país; el bosque de Serebrianskyi, en la región de Lugansk y localidades como Novosadove y Zelena Dolyna, han sido el escenario de varios combates encarnizados entre rusos y ucranianos que, con los contraataques en Pokrovsk y zonas próximas han abocado al fracaso la estrategia y maniobras del Ejército de Rusia.

En los intentos de asalto a Kurájove, también se han topado con la firme resistencia de las fuerzas ucranianas, lo que ha obligado a los mandos rusos a plantear maniobras de flanqueo alternativas, también con escasos resultados.

En la frontera entre Sumy y Kursk, la Guardia Fronteriza de Ucrania ha informado de la derrota de unidades mecanizadas rusas, que intentaban penetrar en territorio ucraniano.

A pesar de que los bombardeos transfronterizos se han intensificado desde enero, todos los intentos de incursión rusa en la región han sido un fiasco. Algo parecido es lo que ha ocurrido en Járkov, donde los ataques sobre Vovchansk y Borova han terminado con las tropas rusas retirándose, otra vez, sin conseguir resultados.

En la región de Jersón también se ha repetido el patrón en varios frentes del sur del país. Las tropas rusas han intentado llevar el frente de batalla hasta la isla de Kozatsky, pero el ejército ucraniano fue capaz de repeler la ofensiva, en lo que parece una demostración de que Moscú parece incapaz de superar las líneas ucranianas. La falta de efectivos y el desgaste acumulado tras dos años de guerra en Ucrania pueden explicar el fracaso.