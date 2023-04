Fuerzas especiales occidentales operan ya dentro de Ucrania, según papeles del Pentágono

La filtración de documentos del Pentágono estadounidense, algunos de ellos del máximo grado de seguridad, sigue alterando la política mundial. Ahora, la cadena británica BBC ha desvelado que fuerzas especiales occidentales operan ya dentro de Ucrania, no sólo ayudan desde el exterior sino que hay botas sobre el terreno.

Según ha publicado esta madrugada, uno de los documentos, fechado el 23 de marzo pasado, hace referencia a la presencia de un "pequeño número" de fuerzas especiales occidentales que operan dentro del país invadido por Rusia. No se especifican sus actividades ni su ubicación, pero sí su número: Reino Unido es quien tiene un contingente mayor, de 50 agentes, seguido por Letonia con 17, Francia con 15, EEUU con 14 y los Países Bajos, sólo con uno.

Por ahora no hay reacciones de los países implicados o de fuerzas en las que son aliados como la OTAN. Tampoco de Rusia, pero se espera que Moscú aproveche esta información, dado que en los últimos meses ha argumentado que no solo se enfrenta a Ucrania sino también a la Alianza Atlántica. Es uno de sus relatos favoritos a la hora de atacar a los que sustentan a Kiev.

Otros documentos de los desvelados ahora precisan cuándo estarán listas una docena de nuevas brigadas ucranianas, que se están preparando para una ofensiva que podría comenzar en unas semanas. Enumeran, con gran detalle, los tanques, vehículos blindados y piezas de artillería que están proporcionando los aliados occidentales de Ucrania. Un mapa muestra incluso una línea de tiempo que evalúa las condiciones sobre el terreno en el este de Ucrania a medida que avanza la primavera boreal.

Además, se analizan las dificultades de Ucrania para mantener sus defensas aéreas vitales, con advertencias desde fines de febrero de que Kyiv podría quedarse sin misiles cruciales. Y también se enumeran las bajas. Una diapositiva menciona hasta 223.000 soldados rusos muertos o heridos y hasta 131.000 ucranianos.

Según el periódico norteamericano The Washington Post, un documento de principios de febrero expresa dudas sobre las posibilidades que tiene Ucrania de lograr el éxito militar en su próxima contraofensiva, al referir que los problemas para generar y mantener a sus fuerzas podrían resultar en "modestas ganancias territoriales".

La CNN, con fuentes cercanas al presidente Volodimir Zelenski, ha confirmado ya que estas filtraciones les ha llevado a alterar parte de su plan de ataque y reconquista inmediato, por más que en público aún achaquen la fuga de información a propaganda del Kremlin. En privado, citan distintos medios internacionales, hay enfado por la filtración y lo que supone. Mijailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, tuiteó: "Necesitamos menos consideraciones sobre las fugas [de información] y más armas de largo alcance para terminar la guerra adecuadamente".

Todo lo que se ha filtrado sobre Ucrania

A la espera de que se avale la veracidad de los documentos -porque EEUU avisa de que parte pueden estar falsificados-, lo que se ha conocido sobre Ucrania es mucho e importante. El lunes por la noche el Post obtuvo acceso a otro documento -de mediados de febrero- que indica que Egipto tenía planes de producir en secreto 40.000 cohetes para Rusia. El periódico reportó que el presidente de Egipto, Abdul Fatah al Sisi, les dijo a los funcionarios que mantuvieran en secreto la producción y el envío "para evitar problemas con Occidente".

Se cita a un funcionario quien dijo que ordenaría a su gente "trabajar por turnos si fuera necesario porque era lo mínimo que Egipto podía hacer para pagarle a Rusia por una ayuda no especificada antes". Aún así, No hay indicios de que Egipto siguiera adelante con la propuesta de venta a Rusia. Se desconoce si la iniciativa fue detenida como resultado de una advertencia directa de Washington. Rusia ha dicho que esta noticia no es más que un "bulo".

"No quiero hablar de la validez de estos documentos filtrados, pero lo que diré es que no hemos visto ningún indicio de que Egipto esté proporcionando capacidades de armamento letal a Rusia", ha explicado esta noche el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby, en una rueda de prensa.

Otro paper, desvelado en este caso también por la BBC, revela que Corea del Sur estaba dividida frente a la decisión de vender armas que se usarían en Ucrania. El informe, basado en señales de inteligencia, detalla una conversación delicada entre asesores de seguridad nacional de Corea del Sur. Se debaten entre la presión estadounidense para enviar municiones a Ucrania y su política de no armar a los países en guerra.

Uno de los asesores sugiere enviar los proyectiles a Polonia, para evitar que parezca que Corea del Sur cedió su posición frente a Estados Unidos. Como parte de un acuerdo de reabastecimiento el año pasado, Seúl insistió en que Estados Unidos no podía transferir los proyectiles a Ucrania. El Gobierno surcoreano se ha mostrado reacio a enviar armas a Ucrania por temor a enemistarse con Rusia.

Además, el Post descubrió que el pasado 25 de febrero, Pekín probó uno de sus misiles experimentales, el vehículo de planeo hipersónico DF-27. El misil voló durante 12 minutos a una distancia de 2.100 kilómetros, según los documentos. El diario informó que el misil experimental tenía una "alta probabilidad" de penetrar en los sistemas de defensa contra misiles balísticos de Estados Unidos.

Su análisis también incluyó detalles de un nuevo buque de guerra chino y el lanzamiento de un cohete en marzo que mejoraría las capacidades cartográficas de China. Son datos que no tienen exactamente que ver con Ucrania pero preocupan, ante el aviso del propio Pentágono de hace semanas de que China podría venderle nuevas armas a Rusia para impulsar su invasión.

"Muy en serio"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, prometió esta pasada noche que su país se toma "muy en serio" la investigación sobre los documentos secretos del Pentágono filtrados en redes sociales.

"No puedo decir mucho porque el Departamento de Justicia lo está investigando, pero nos tomamos este tema muy en serio", declaró el jefe del Pentágono en una rueda de prensa. Austin afirmó además que Washington seguirá trabajando "de cerca" con sus aliados y socios, y advirtió de que "nada" podrá evitar que el Gobierno de Joe Biden "garantice la seguridad de Estados Unidos".