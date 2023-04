El Departamento de Justicia abre una investigación sobre los documentos filtrados del Pentágono

El Departamento de Justicia estadounidense ha abierto una investigación criminal sobre la filtración de documentos del Pentágono que "parecen contener material sensible y altamente clasificado".

"Se ha realizado un esfuerzo interinstitucional centrado en evaluar el impacto que estos documentos fotografiados podrían tener en la seguridad nacional de Estados Unidos y en nuestros aliados y socios", ha asegurado la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh.

Así, ha indicado que "los funcionarios estadounidenses se comprometieron con sus aliados y socios" para informar durante el fin de semana "a los comités pertinentes del Congreso de jurisdicción sobre la divulgación", informa la cadena de televisión CBS.

En los últimos días han circulado varias imágenes en las redes sociales en las que aparecía la disposición diaria de las Fuerzas Armadas ucranianas, a pesar de que algunos funcionarios estadounidenses advirtieron de que algunos de los documentos habían sido alterados.

La información filtrada no incluía planes demasiado delicados, pero las autoridades estadounidenses han temido que pueda proporcionar pistas clave para los militares rusos, y los analistas consultados por el periódico 'The New York Times' afirman que es difícil estimar el daño real para la ofensiva ucraniana que podría suponer una filtración así.

Además, había otros documentos de otros conflictos internacionales, como presuntas tensiones entre Washington y Seúl por la ayuda militar o información sobre el grupo mercenario Wagner. También se publicó que Estados Unidos estaría considerando apoyarse en Israel para proporcionar ayuda letal a Ucrania.

Kiev le quita hierro

Las autoridades ucranianas quitaron ayer hierro a las filtraciones y los supuestos planes de EEUU y la OTAN de apoyar las próximas contraofensivas del ejército de Ucrania, mientras se observa una disminución de los ataques rusos en Bajmut, bastión clave de Kiev en el Donbás.

"Si de verdad alguien tuviera acceso a esa información, fingiría no saber nada para sacar provecho de ella sobre el terreno", afirmó el consejero de la presidencia ucraniana Mikhaylo Podolyak, quien tachó de “farol” esas filtraciones aparecidas en el diario The New York Times.

Según Podolyak, la inteligencia rusa podría estar detrás de lo que calificó de operación psicológica.“Rusia está buscando formas de tomar la iniciativa en el plano informativo para tratar de influir en los planes” de Kiev, señaló.

Para el consejero, los supuestos datos filtrados se basan en realidad en un “análisis estadístico de suministros, posibles planes operativos y tácticos” y “un gran volumen de información ficticia”.