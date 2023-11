Guerra Ucrania Rusia en directo: última hora de la ofensiva militar y el conflicto hoy

Zelenski afirma que no está "listo" para negociar con Rusia



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este domingo que no está "listo" para iniciar conversaciones con Rusia, salvo que Moscú retire a sus tropas de las zonas ocupadas.



Zelenski se refirió a reportes de que altos funcionarios europeos y estadounidenses hablaron con su gobierno sobre iniciar negociaciones para terminar con la guerra, después de que un mando ucraniano afirmara que el conflicto está estancado.



Estados Unidos "sabe que no estoy listo para hablar con los terroristas, ya que su palabra no vale nada", dijo Zelenski a la cadena estadounidense NBC.