Guerra Ucrania Rusia en directo: últimas noticias del 22 de diciembre

Los camioneros húngaros suspenden temporalmente las protestas en la frontera ucraniana



Las protestas de camioneros húngaros en la frontera con Ucrania se han visto interrumpidas ante la falta de apoyos sindicales y del Gobierno, según los propios organizadores. En Polonia, las autoridades comienzan a negociar con Ucrania para desbloquear la frontera, informa Euronews.



Después de diez días, las protestas de transportistas húngaros en la frontera con Ucrania han concluido sin que los organizadores consiguieran sus objetivos. Los manifestantes alegan la falta de suficiente apoyo sindical y gubernamental, por lo que han suspendido las acciones temporalmente, aunque prevén retomarlas en 2024 con mayor intensidad.



"Hemos escuchado las consignas de nuestros líderes del Gobierno de que no dejarán a nadie en la cuneta. Ahora parece que eso no es cierto", se lamenta Károly Szamosfalvi, uno de los camioneros húngaros que ha participado en las protestas.



Los manifestantes piensan que muchos de sus colegas evitaron unirse porque no son conscientes del peligro que corren sus puestos de trabajos ante la entrada de camioneros ucranianos en el mercado comunitario. Pero insisten en que algunos ya han perdido sus trabajos. "Los camioneros de terceros países pueden entrar en el mercado europeo con una importante ventaja en los precios. No podemos competir con ellos", añade Szamosfalvi.