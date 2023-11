Hamás cumple con lo acordado y libera a un primer grupo de 12 rehenes de nacionalidad tailandesa

Anadolu via Getty Images

Hamás ha cumplido con su parte del acuerdo. El primer paso ya está dado. El brazo armado ha liberado al primer grupo de 12 personas de nacionalidad tailandesa que llevaban secuestrados desde que el pasado 7 de octubre milicianos palestinos perpetraran su ataque en Israel.

Aunque la previsión era la de la liberación de 13 rehenes israelíes, como recoge El País, el primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, ha revelado en redes sociales que el Departamento de Seguridad y el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático ha confirmado que otros 12 rehenes, estos de nacionalidad tailandesa, han sido "liberados".

En el acuerdo rubricado por el Movimiento de Resistencia Islámica e Israel se contempla la excarcelación de 150 presos palestinos, la inmensa mayoría de ellos, de 18 años o menos, así como un aumento de la entrada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Por su parte, el ejército israelí también ha accedido a excarcelar a un grupo de 39 presos palestinos y, según recoge el diario israelí Haaretz, un total de 24 mujeres y 15 hombres palestinos han salido ya de las prisiones de Damon y Megiddo de cara a su traslado a la cárcel de Ofer, desde donde serán finalmente excarcelados dos horas después de la llegada a territorio israelí del primer grupo de trece rehenes liberados.

Se trata del primer punto del acuerdo por el que Israel respetará el alto el fuego en Gaza durante cuatro días, desde este viernes, aunque las fuerzas de Benjamin Netanyahu ya han advertido de que "responderá a cualquier intento de dañar a sus tropas".

El ejército israelí ha matizado que lo que se ha producido en este momento es "un alto el fuego y no el final de la guerra", según ha recogido el diario The Times of Israel. "Mientras dure la tregua, se preparan para la reanudación de los enfrentamientos" en la zona, ha indicado un alto cargo israelí.

Trabajar para que el acuerdo "sea un éxito"

El líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, ha recalcado este viernes que el grupo está comprometido con lograr que el acuerdo con Israel sea "un éxito" siempre y cuando "el enemigo cumpla".

"Mostramos nuestro compromiso a aplicar el acuerdo y lograr que sea un éxito, siempre y cuando el enemigo cumpla", ha señalado, antes de indicar que Israel "aceptó las condiciones de la resistencia y la voluntad del orgulloso pueblo, lo que ha derivado en un acuerdo para una tregua", tal y como ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

Haniye ha relatado que el enemigo apostó por "recuperar a los detenidos (rehenes) a través de armas, asesinato y genocidio" y cree que, aunque las negociaciones fueron "difíciles", se han llevado a cabo "con responsabilidad y equilibrio".

La Yihad Islámica y Hezbolá también respetarán la tregua

El brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas Al Quds, ha declarado este viernes que respetará la tregua de cuatro días, si bien ha advertido de que "cualquier violación" por parte del Ejército israelí "recibirá una respuesta apropiada".

"Declaramos nuestro compromiso con la detención de las operaciones militares durante el periodo de la tregua humanitaria, que estará en pie mientras el enemigo la respete", ha dicho el portavoz de las Brigadas Al Quds, Abú Hamza.

"Cualquier violación tendrá una respuesta apropiada", ha señalado, antes de indicar que el grupo seguirá actuando para lograr "la liberación de Palestina". "Cisjordania era y es parte integral de la batalla para defender el honor árabe e islámico", ha explicado.

Un mensaje parecido al que también ha mandado el partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, que ha justificado que si Israel atacara "no vamos a quedarnos de brazos cruzados".