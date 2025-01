Imagen de satélite muestra el declive de la economía rusa

JON HICKS VIA Getty Images

Desde los primeros meses de guerra en Ucrania, Vladímir Putin ha asegurado que su país se escapa de las sanciones impuestas por Occidente. Sin embargo, unas imágenes satelitales consultadas por el Gobierno de Suecia han desvelado el impacto real de la guerra en la economía rusa.

Según publica el medio ZAp.aeiou, no sólo operan empresas nacionales en suelo ruso, "hay grandes corporaciones europeas que contribuyen a los impuestos del Kremlin y las tiendas rusas siguen vendiendo varios productos de lujo occidentales". Aun así, "los datos externos" muestran que su economía se tambalea.

"La inflación pone bienes esenciales como la leche o las patatas a precios récord. Mientras tanto, su mercado inmobiliario está experimentando mayores dificultades debido al aumento de los tipos de interés hipotecarios", determina la publicación. El rublo "se desprecia", hay "escasez" de mano de obra y "gran parte de los fondos del Gobierno se van a la guerra".

Con estos datos "contradictorios", el Gobierno de Suecia ha comenzado a analizar la economía rusa a través de imágenes de la NASA. La ministra de Finanzas de Suecia, Elisabeth Svantesson, en declaraciones en el Foro Económico Internacional de Davos, ha aseverado que en 2021, Moscú "era más brillante" que en 2023.

Aunque, la publicación insiste que "es complicado hacer una comparativa 100% fiable". "En la primera imagen hay nubes que distorsionan la visión, pero claramente la ciudad es más oscura en 2023".

La ministra concluye que "es muy evidente que la economía rusa no está fuerte como Putin nos quiere hacer creer". En sus declaraciones, recogidas por el medio, culpabilizó a la alta inflación del país, que "según Rusia es del 9,5%", pero los tipos de interés impuestos por el Banco Central Europeo son del 21%. "No conocemos el estado real de la economía rusa. Pero sabemos que la narrativa y la verdad de Putin no son reales".