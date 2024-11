El ingeniero convertido en el francotirador fantasma de Ucrania: "Maté a 147 rusos, no sé cómo terminará esto"

Un ingeniero se ha convertido en uno de los mayores francotiradores ucranianos. Su nombre es Sasha y, en declaraciones al medio de comunicación italiano Corriere della Sera, asegura que “matar a un soldado enemigo es como un trabajo normal”.

“Le apunto, me aseguro de que esté dentro del alcance y que nadie pueda detectarme, o tengo la oportunidad de alejarme. El trabajo más limpio es terminarlo con un disparo preciso. Después no lo pienso dos veces: estaría en problemas, si no mato a los rusos, ellos me matarán a mí”, ha explicado Sasha respecto a su labor en el campo de batalla.

Sus registros son elevadísimos. En 17 meses, este francotirador ha matado a 147 soldados rusos y en total, con su unidad, ha superado en el mismo período los 1.200 “objetivos eliminados”.

No obstante, esas cifras no son casuales. Sasha abandonó su trabajo como ingeniero civil ya en 2014 para unirse a los combates frente a las fuerzas rusas en la región de Donetsk, por lo que tiene experiencia sobre el campo de batalla.

De hecho, su sueldo no tiene nada que envidiarle al que tendría como ingeniero. Es un veterano consolidado y, en consecuencia, recibe uno de los salarios más altos del ejército ucraniano: más de 4.500 euros al mes (una cifra que a veces se ve incrementada con ‘premios’ por sus éxitos).

Putin deja en manos de Ucrania un acuerdo histórico La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, ha anunciado que Rusia ha propuesto el intercambio de 630 prisioneros de guerra.

“El secreto de un buen francotirador es tener paciencia”

“El secreto de un buen francotirador es tener paciencia para esperar. Disparar mucho es inútil, de hecho, puede resultar muy peligroso. Normalmente partimos en patrullas de 8 personas: 2 francotiradores, 2 operadores de comunicaciones y drones, uno a cargo de la evacuación rápida, 3 con ametralladoras para cubrirse”, detalla Sasha.

No obstante, el francotirador está preocupado por cómo está evolucionando la guerra en la ciudad en la que está destinado en estos momentos: Pokrovsk. “Los rusos atacan todo el tiempo. Parece que tienen una infinidad de drones, casi todos superiores a los nuestros. No sé cómo terminará esto”, ha lamentado.