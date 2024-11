Biden: "Hay que respetar el resultado, no puedes amar tu país sólo cuando ganas"

"Hay que aceptar lo que ha elegido el país". Joe Biden no ha dudado en reconocer sin ambages la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU. Lo ha hecho en un discurso a la nación solemne y muy presidencialista, en el que no ha ahorrado críticas veladas a quien fue su antecesor, rival y será su sucesor, porque "no puedes amar tu país sólo cuando ganas".

El aún presidente de EEUU ha asegurado, como ya hiciera la vicepresidenta y candidata demócrata, una "transición pacífica del poder", tarea en la que trabajará junto a Donald Trump. "Mi deber como presidente es cumplir con mi juramento de la Constitución", ha añadido, en un mensaje con alta carga de despedida a su equipo.

A modo de resumen de su autodenominada "histórica" legislatura y ap poco más de dos meses de dejar el cargo, Biden ha querido hacer fuerza. En su opinión "dejamos la economía más potente del mundo; sé que a la gente le sigue costando llegar a final de mes, pero las cosas van mejorando".

A semejanza de lo que hiciera un día antes Kamala Harris, ha pedido ir más allá de la "derrota" y "levantarse" en la defensa de los derechos y las libertades, especialmente de cara al Partido Demócrata, que ha quedado muy tocado tras el 5-N. Para Biden, "hemos hecho mucho, pero hay mucho más por hacer... hemos perdido una batalla, pero rendirse no es una opción. Una derrota no significa la derrota, la historia de este país es caerse y levantarse".

Sobre Trump, Biden ha asegurado que "no somos enemigos, somos compatriotas... y hay que bajar la temperatura política", algo que ya llevó a cabo en su llamada de felicitación a lo largo del miércoles. Así, ha reclamado que todo el país debe "ser consciente de esto a pesar de a quién hayamos votado".

Una derrota no significa la derrota Joe Biden

Sin entrar en ataques personales, sí ha querido refutar las dudas pasadas de Trump sobre el sistema electoral, cuando acusó sin pruebas de "fraude" tras los comicios de 2020 que ganó Biden. El líder demócrata ha definido como "justo, honesto y transparente" un sistema del que "podemos fiarnos tanto si ganas como si pierdes". "Hay que devolverle el respeto de antes a quienes trabajan en él".

En su breve mensaje no ha faltado una cariñosa mención inicial a Kamala Harris, como cabeza de una candidatura "difícil" que heredó de urgencia tras su salida de la carrera electoral. En su opinión, la número dos del actual gobierno "ha hecho un esfuerzo sin descanso para conseguir que la campaña saliera adelante".